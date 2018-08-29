Боец ММА Джим Алерс: «В Ялте будет большая битва»

29 августа в Крыму проходит Международный турнир по смешанным единоборствам «Крым Rush. Прощай, оружие!». В главном поединке Россия против США встретятся чемпион мира по универсальному бою Мариф Пираев и обладатель черного пояса по джиу-джитсу, бывший боец UFC Джим Алерс.

Американец прибыл в Ялту накануне и поделился своими первыми впечатлениями с корреспондентом «АН»: «До этого визита я видел Россию только по телевизору и очень рад, что приехал сюда! Повсюду встречаю необычайно улыбчивых, приветливых людей и ощущаю поддержку. Мне кажется, это важно – уметь объединиться и хорошо проводить время, не погружаясь в политические распри.

Я еще толком не успел посмотреть Ялту, но остановился в очень живописном отеле на берегу Черного моря, здесь повсюду горы, солнце, просто потрясающее место! Надеюсь, у меня будет возможность увидеть больше».

По словам Алерса, самый важный бой в его жизни – это всегда предстоящий бой. Поэтому сейчас он полностью сконцентрирован на турнире «Крым Rush. Прощай, оружие!»: «Россия имеет огромную историю борьбы. Смешанные единоборства здесь развиты. И я жду, что на турнир придет много зрителей. Людям интересно наслаждаться шоу, и я покажу для них отличную борьбу. Грядет большая битва».

Турнир пройдет в СК «Авангард» (г.Ялта, ул. Бирюкова, 2а). Начало в 19.00. Вход свободный.