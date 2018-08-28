Пловчиха Юлия Ефимова назвала отличия между тренировками в России и США

Титулованная российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала об отличиях тренировок в России и в США. На состоявшемся недавно чемпионате Европы в Глазго россиянка завоевала три золотые медали в плавании брассом. Олимпийская чемпионка, экс-депутат сравнила жизнь в России и США

Юлия - заслуженный мастер спорта России, пятикратная чемпионка мира, завоевала бронзовую медаль на лондонской Олимпиаде и два серебра на Играх в Рио-де-Жанейро.

Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93)5 Авг 2018 в 2:17 PDT

Юлия Ефимова живет и тренируется в США с 2011 года. И в чем же отличие? По признанию Ефимовой, в Америке спортсмены "вокруг приходят в бассейн не пинками под зад, как у нас".

"У нас все грустные, приходят в бассейн, где все серое, все плохо. И так очень тяжело, а еще тренироваться надо", - рассказала о своем видении тренировок на родине Юлия и сравнила, как в США: "А там приходишь — солнце, весело, и тренеры дают позитив. Вроде ты профессиональный спортсмен, но все делаешь с пофигизмом и удовольствием", - цитирует пловчиху Sport24.