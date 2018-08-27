Черчесов не взял в сборную на матч с Турцией Акинфеева и Смолова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не взял на предстоящий матч с Турцией в рамках Лиги наций нападающего Федора Смолова, вратаря Игоря Акинфеева и братьев Алексея и Антона Миранчуков.

Для подготовки к играм со сборными Турции и Чехии вызваны:

Вратари: Андрей Лунев, Антон Шунин и Маринато Гилерме.

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Андрей Семенов, Марио Фернандес.

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий, Роман Зобнин, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Алексей Ионов, Руслан Камболов, Павел Могилевец, Денис Черышев, Антон Швец.

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.

Встреча с Турцией в рамках Лиги наций пройдет 7 сентября. Со сборной Чехии россияне сыграют товарищеский матч в Ростове-на-Дону 10 сентября.

Возможно, Смолов, перешедший из "Краснодара" в "Локомотив", не попал сейчас в сборную из-за выступления на чемпионате мира. На мундиале Смолов не отличился.