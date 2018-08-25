Матч «Рубин» – «ЦСКА» завершился со счетом 1:1

25-го августа в 5-ом туре чемпионата России состоялся матч «Рубин» – «ЦСКА», игра прошла на стадионе Казань-Арена. Казань. Главный судья Виталий Мешков (Дмитров). Каждая из команд набрала по 5 очков и потерпела по одному поражению.

Москвичи из-за лучшей разницы голов занимают седьмое место, а казанцы – восьмое. Прошлые игры команд подтверждают, что они предпочитают защищаться, не идут активно вперед, поэтому мало забивают.

В казанской команде в воротах вместо Джанаева играет молодой Коновалов, вообще в «Рубине» идёт серьёзная перестройка команды, много способной молодежи и это еще больше привлекает внимание к результату сегодняшнего матча

На первых минутах больше атаковали армейцы, но затяжные позиционные атаки даже не приблизили их к штрафной казанцев, которые очень высоко вели прессинг, не давая нападающим ЦСКА организовать стройную атаку, чувствуется что у армейцев много травмированных игроков середины поля: Дзагоев, Набабкин Самый активный игрок ЦСКА Влашич на 8 мин. дальним ударом попадает в перекладину ворот.

Ответ казанцев последовал незамедлительно, Чико Флорес отдал точный пас на ход Полозу и он в упор вносит мяч в ворота -1:0 в пользу «Рубина».

После забитого мяча казанские ребята не отошли к своим воротам, а продолжали атаковать, а у ЦСКА мало, что получалось У армейцев нет системообразующего игрока, лидера, не кому продавить защиту оппонента, они не могут обеспечить контроль мяча и к 20 минуте игровое и территориальное преимущество у игроков «Рубина», они диктуют игру. Единственно, кто на этом отрезке игры выделялся у ЦСКА был Влашич, он активен, легко уходит от опеки защитников, хорошо открывается. Не привычно видеть ЦСКА, играющего вторым номером, к тому же активный Ахметов вынужден, спасая ворота армейцев, часто нарушать правила вблизи штрафной.

Тригонометрия казанцев сбивает армейцев с ритма игры и на 30 мин. Акинфеев спасает ворота после выхода один на один с Азмуном. Очень много жесткой борьбы, тяжелую травму получает армеец Бийол, его на носилках уносят с поля.

Просматриваются черты «бердыевскоого» стиля, где каждый игрок знает свой манёвр, свое место на поле, как в защите, так и в нападении. 1-й тайм закончился при счете 1:0

Во 2-м тайме ЦСКА надо менять игру в основных компонентах: взять под контроль середину поля и внести остроту в атаки, за счет быстроты движения и мышления. И ЦСКА пытается вернуться в свою игру, прибавить эмоции, проявить свои волевые качества К сожалению первые 20 мин. 2-го тайма зрелищно менее интересны, много борьбы, ошибок в передачах, мало футбола.

Только на 65 минуте команды заиграли на встречных курсах и острые моменты стали возникать у обеих комад, стало ощущаться преимущество ЦСКА и на 67 мин. упустили ушедшего в отрыв Чалова и он забивает ответный гол — 1:1

В добавленное время на 94 мин. после удара Эрнандеса спасает ворота казанцев молодой Коновалов, а все потому, что «Рубин» рано начал играть на удержание счета и это могло привести вообще к потери очков на своем поле. Игра завершилась с ничейным исходом.