«Рубин» - ЦСКА: ничья в пятом туре РПЛ
25 августа 2018, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]
Казанский «Рубин» и московский ЦСКА не выявили победителя в матче в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч закончился со счетом 1:1, не принеся победы ни одной из команд.
Встреча проходила в субботу, 25 августа, на арене в Казани. Игра началась с минуты молчания в память об ушедшем знаменитом советском футболисте Алексее Парамонове.
Хозяева поля вели в счете с 10-й минуты после гола Полоза, однако во втором тайме армейцы сумели отыграться благодаря мячу Чалова на 67-й минуте.
Отмечается, что с трибун за игрой наблюдали более 26 тысяч зрителей. Пятый тур чемпионата России продолжится сегодня, 25 августа, матчем «Спартак» — «Динамо».
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