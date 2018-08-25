Как Аделина Сотникова отреагировала на критику Татьяны Тарасовой
25 августа 2018, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, объявившая, что пропустит новый сезон, опубликовала видеозапись своей тренировки на льду. За отказ соревноваться в сезоне - 2018/19 Сотникову раскритиковала легендарный тренер Татьяна Тарасова.
По словам Тарасовой, Сотникова не заявляет о завершении спортивной карьеры, а в различных ледовых шоу выступает. Как полагает Тарасова, Сотникова не вернется в любительский спорт.
"Трудности нас закаляют и делают только сильнее,со всем справлюсь! Всем спасибо за поддержку и веру!Я это очень ценю", - написала Сотникова в Инстаграм.
Многих поклонников фигуристки возмутило замечание Тарасовой про ноги. "Сотникова профессионально работает, выступает на шоу. Дай Бог ей здоровья, чтобы не подпортила свои ноги. Никто и не рассчитывал, что она выйдет. Может быть, в своих мечтах, или ей приснилось, что вернется", - заявила Татьяна Анатольевна. "Про ноги было совсем лишним", - встали на защиту Аделины подписчики.
"Браво, Аделина! Только вперёд, и только к победам!!!" - поддерживают поклонники Сотникову.
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес