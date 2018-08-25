Как Аделина Сотникова отреагировала на критику Татьяны Тарасовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, объявившая, что пропустит новый сезон, опубликовала видеозапись своей тренировки на льду. За отказ соревноваться в сезоне - 2018/19 Сотникову раскритиковала легендарный тренер Татьяна Тарасова. Тарасова о заявлении фигуристки Сотниковой пропустить сезон: "Выглядит смешно"

По словам Тарасовой, Сотникова не заявляет о завершении спортивной карьеры, а в различных ледовых шоу выступает. Как полагает Тарасова, Сотникова не вернется в любительский спорт.

"Трудности нас закаляют и делают только сильнее,со всем справлюсь! Всем спасибо за поддержку и веру!Я это очень ценю", - написала Сотникова в Инстаграм.

Публикация от Adelina Sotnikova (@adelina_sotnikova14)24 Авг 2018 в 12:11 PDT

Многих поклонников фигуристки возмутило замечание Тарасовой про ноги. "Сотникова профессионально работает, выступает на шоу. Дай Бог ей здоровья, чтобы не подпортила свои ноги. Никто и не рассчитывал, что она выйдет. Может быть, в своих мечтах, или ей приснилось, что вернется", - заявила Татьяна Анатольевна. "Про ноги было совсем лишним", - встали на защиту Аделины подписчики.

"Браво, Аделина! Только вперёд, и только к победам!!!" - поддерживают поклонники Сотникову.