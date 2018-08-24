Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу заявления олимпийской чемпионки - фигуристки-одиночницы Аделины Сотниковой, которая собирается пропустить предстоящий сезон-2018/19 и надеется соревноваться позднее.

Воспитанница Елены Водорезовой Аделина Сотникова стала победительницей Олимпиады-2014 в Сочи.

После завоевания олимпийского золота Сотникова больше не добивалась серьезных успехов и не выступала на официальных соревнованиях с чемпионата России 2016 года. Она не заявляет о завершении спортивной карьеры. Но в различных ледовых шоу выступает.

"По определенным обстоятельствам я этот сезон точно пропущу. Я понимаю, какой сейчас состав девочек, какие технические сложности. Выходя на лед, я не хочу проигрывать, статус есть статус. Выходить и опять быть, как на чемпионате России, шестой, чтобы уничтожить себя изнутри, не очень хочется", - цитирует Сотникову ТАСС.

Татьяна Анатольевна Тарасова считает, что Сотникова не вернется в любительский спорт. Тренер сказала в интервью "Спорт-Экспрессу": "Никто и не рассчитывал, что она выйдет. Может быть, в своих мечтах, или ей приснилось, что вернется. Она не выйдет никогда на соревнования. Это было ясно сразу. Она, конечно, может все рассказывать. Мы, профессиональные люди, понимаем, что этого не произойдет. Что за игры такие идиотские? Все-таки олимпийская чемпионка, она тоже должна понимать, что это как-то неправильно".