Появились новости о состоянии Шумахера: он плачет, когда видит горы

В последнее время СМИ стали писать новости о состоянии легендарного немецкого пилота "Формулы-1" Михаэля Шумахера, который получил тяжелейшую травму головы во время спуска на горных лыжах в Альпах в 2013 году.

На днях британская газета The Mirror написала со ссылкой на слова одного из родственников гонщика, что Михаэль плачет иногда, когда видит горы. Семья 49-летнего семикратного чемпиона мира, экс-пилота "королевских гонок" проживает на вилле в швейцарском городке Гланд. Из дома вид на Женевское озеро. "Когда мы сажаем его в инвалидное кресло и показываем ему прекрасную панораму с видом на горы и озеро, он иногда плачет", - цитирует газета слова инсайдера.

Недавно СМИ написали о готовящемся переезде семьи Михаэля Шумахера в роскошный особняк на испанском острове Мальорка, который ранее принадлежал президенту мадридского "Реала" Флорентино Пересу. Но позднее эти слухи были опровергнуты.