Алексей Олейник прокомментировал новость о подписании соглашения между UFC и М-1

Российский боец UFC Алексей Олейник прокомментировал подписание соглашения между российской организацией М-1 и UFC: "Дорога в UFC открыта давно для всех, попадай без проблем. Только ты должен быть самым лучшим. У нас 3-4 десятка бойцов подписаны. С заключением соглашения дорога, возможно, не станет для российских бойцов короче. Но появится один большой понятный путь в UFC. До этого существовали разные менеджеры, среди которых были хорошие, а были и жулики, которые либо кормили обещаниями бойцов, либо портили им карьеру.

Теперь, когда есть прямая дорога, думаю, имидж М-1 среди молодых ребят и уже продвинутых возрастет, так как они понимают, что это может стать прямым путем к мечте. Не считаю, что М-1 будет каким-то эксклюзивным поставщиком бойцов, но во всяком случае это прямое и понятное направление развития карьеры.



Считаю, этим соглашением Вадим Финкельштейн опередил всех на шаг вперед. UFC сделала выбор, потому что у его организации самая большая история на нашем пространстве. Большинство отечественных промоушенов живут максимум 5-7 лет. Появляются, как правило, по прихоти какого-нибудь бизнесмена или чиновника, который наиграется, и через 3-5 лет организация затухает. Вадим делает это уже 20 лет. Множество бойцов выступали на его турнирах, и я в том числе. Я лично благодарен и уважаю Вадима Финкельштейна за то, он эту организацию планомерно и долго развивает, проводит какие-то эксперименты с отборочными сериями, командные турниры, множество вещей придумывает хороших. Естественно UFC обратило на них внимание, так как репутация у М-1 самая устойчивая и заслуженная".



По словам Олейника, подготовку к его ближайшему бою с Марком Хантом на UFC в Москве, он проводит в Америке: "У меня проходит стандартный лагерь во Флориде. Бой - будет классической работой "ударника" и борца. Все знают, к чему я буду стремиться, и все знают, к чему будет стремиться Хант. Поэтому много думать не нужно, нужно нарабатывать движения до автоматизма. Не думаю, что поединок продлится все 5-раундов. Мы оба любим заканчивать досрочно, а не возиться, рассчитывая на победу по очкам".



Также Олейник раскрыл свой гонорар за бой с Хантом: "Когда я подписал первый контракт с UFC у меня был гонорар 18 тыс долл за бой и 18 премия за победу. Также всегда у любого бойца априори есть возможность получить дополнительный бонус 50 тыс за выдающийся бой вечера: лучший нокаут, болевой или удушающий. К следующему бою моя цифра увеличивалась. Я уже переподписывал контракт два раза. В принципе сейчас мои цифры никто не знает. Гонорар Ханта за последний бой составил более 800 тыс, UFC это официально публиковало. У меня цифра составила 130 или 140 тыс за последний бой. Увеличение суммы в поединке с Хантом есть, но небольшое. Отчего зависит гонорар в UFC? Макгрегор получал 2 млн за бой в тот момент когда Нейт Диас получил за него 100 тыс. Уже в следующем бою Диас запросил 2 млн, не уступал UFC ни в коем случае и получил сумасшедшую для него сумму. До этого он провел в UFC более 20 боев, самые большие гонорары у него были по 40-60 тыс. И внезапно он получает миллион… Все зависит от медийной составляющей бойца, которая определяется за счет интереса к платной трансляции. Ничего не изменилось, какой Диас был такой и остался, но только изменилась его стоимость после боя с Конаром. Поэтому с Макгрегором так хотят подраться, и не важен результат, все хотят прикоснуться к его медийности и получить деньги. Также все хотели и хотят подраться с Броком Леснаром и Родной Роузи. Тот же Хант до боя с Леснаром получал по 100-200 тыс".











