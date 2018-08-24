Вратарь «Тоттенхэма» арестован за вождение в нетрезвом виде
24 августа 2018, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]
Голкиперу лондонского "Тоттенхэма" и сборной Франции по футболу Уго Льорису в Англии предъявлено обвинение. Футболиста уличили в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Автомобиль Льориса был остановлен сотрудниками полиции Лондона утром в пятницу. Алкотестер показал наличие алкоголя в крови футболиста. Теперь в его отношении выдвинуто обвинение.
Из участка Льорис был отпущен под залог, однако 11 сентября футболист будет обязан явиться в суд, где будет рассматриваться его дело, сообщает The Independent.
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