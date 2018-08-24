Вратарь «Тоттенхэма» арестован за вождение в нетрезвом виде

Голкиперу лондонского "Тоттенхэма" и сборной Франции по футболу Уго Льорису в Англии предъявлено обвинение. Футболиста уличили в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль Льориса был остановлен сотрудниками полиции Лондона утром в пятницу. Алкотестер показал наличие алкоголя в крови футболиста. Теперь в его отношении выдвинуто обвинение.

Из участка Льорис был отпущен под залог, однако 11 сентября футболист будет обязан явиться в суд, где будет рассматриваться его дело, сообщает The Independent.