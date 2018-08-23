Волевая победа «Зенита» над «Мольде»- 3:1

Первый матч отборочного раунда плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Мольде», состоялся в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе 23 августа. Главный арбитр встречи немецкий рефери Дениз Айтекин.

«Мольде» выставил более крепкую оборону, чем против команд в своем чемпионате, но кажется, Семак близок к тому, чтобы найти универсальное средство сноса намертво приваренных "автобусов".

Команды начали быстро и уже на 3 минуте первый угловой исполняли зенитовцы, но удар головой Мевля попал в руки голкипера норвежцев Линде. На 5 минуте красивую разрезающую передачу в штрафную не смог использовать Эрнани, зенитовцы атакуют и позиционно и забросами в штрафную, при потере мяча идут в прессинг, не дают норвежцам выйти в атаку.

На 12 минуте быстрая атака в несколько касаний выводит Дриусси на ударную позицию и мяч попадает в штангу ворот.

На 20 минуте увлекшись атакой защитники питерской команды упускают нападающего Холанна и спасает критическое положение Смольников ценой желтой карточки, первый звонок прозвенел у ворот «Зенита», но наши ребята его не услышали и на 43 минуте ошибся Мевля, он отбил мяч набегающему на ворота Хестаду и тот в упор «расстрелял» ворота «Зенита» - 0:1 повели норвежцы. 1-й тайм завершился с этим уже к сожалению привычным для нашей команды счетом в этом сезоне.

Во 2-м тайме у команд замен нет, характер игры не меняется, но игра у зенитовцев не идет, сказывается отсутствие Паредеса (пропускает игру из-за красной карточки с минчанами) и Нобоа( тяжелая травма, надолго выбила его из рядов команды), это все игроки середины поля из-за чего возникают свободные зоны, зенитовцы не могут найти свою игру, опять проблемы с владением мяча, частые потери сбивают темп игры, не дает возможности создать давление на ворота, а,главное, нет движения, страсти, игроки без мяча не открываются под передачи, при нападении не отработан прием игры на опережение.

Сергей Семак проводит замены, выходит Ерохин вместо Краневиттера, Заболотный заменил Эрнани, таким образом тренер усилил опорную зону. Зенитовцы как бы очнулись, обозлились и заиграли. На 71 минуте после подачи Дриусси Дзюба головой забивает гол и счет сравнялся 1:1. Но норвежцы остро контратакуют, особенно опасен Холанн, он постоянно врывается в штрафную «Зенита». Переход «Мольде» в атаку открыл для зенитовцев зоны и этим воспользовался Дзюба он из выгодной позиции пробил, попал в штангу и Заболотный добил отскочивший мяч в ворота — 2:1 и уже в пользу питерского клуба. Инициатива полностью перешла к питерским и в добавленное время при подаче углового Мевля исправляет свою ошибку 1-го тайма и забивает гол — 3:1 в пользу «Зенита».

Зенитовцы выиграли первый матч у норвежцев благодаря точным заменам, добавленной агрессии, эффективным включениям флангов и движением линии полузащиты и нападения. Ответная игра состоится в Норвегии 30 августа и по итогам двух игр определиться участник группового турнира Лиги Европы.