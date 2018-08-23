Белый Дом: Дмитрий Медведев получил спортивную травму

В Правительстве Российской Федерации объяснили отсутствие Дмитрия Медведева на различного рода публичных мероприятиях. Оказывается, причина кроется в спортивной травме премьер-министра.

Несколько мероприятий в рабочем графике премьер-министра РФ Дмитрия Медведева были отменены из-за травмы главы правительства, полученной во время занятий спортом.

«Травма, полученная во время занятий спортом, пока не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», - пояснили в пресс-службе.

Подробностей, связанных с характером травмы, а также уточнений относительно вида спорта, повлекшего за собой такие последствия, пока нет.

Однако, в правительстве отмечают, что в ближайшее время публичных мероприятий, на которых предусмотрено присутствие Дмитрия Медведева, пока также не планируется.