Главное беговое событие года пройдет в Челябинске 16 сентября

В этот день на старт XIII Всероссийского Челябинского легкоатлетического марафона выйдут сотни атлетов-любителей из многих регионов России и других стран.

Участникам традиционно предложат на выбор две дистанции — марафон, протяженность которого составляет 42,2 километра, и полумарафонскую в 21,1 километра.

Отличительная черта Челябинского марафона в этом году - широкая география его участников. Организаторы ожидают спортсменов примерно из 10 регионов нашей страны, Казахстана, среднеазиатских республик бывшего Союза и Израиля.

Организаторами подготовлено 500 медалей для каждого из финишеров.

По словам главного судьи соревнований Станислава Реутова, старт марафону будет дан в 8 утра на стадионе ЛК имени Елены Елесиной. Большая часть трассы пройдет через городской бор — по асфальтированным дорогам. Рельеф предполагает длительные спуски и подъемы. Для комфорта участников на трассе будет предусмотрено несколько пунктов питания.

В последние два года Челябинский марафон, входящий в официальную афишу празднования Дня города, гарантирует солидный призовой фонд для спортсменов, занимающих высокие места на пьедестале почета, а также для любителей сразу в 10 различных возрастных категориях от 16 до... 100 лет. Ведь главное отличие марафона от любого другого вида спорта в том, что только здесь на одну трассу в рамках одного соревнования выходят как представители легкоатлетической элиты, так и рядовые любители бега. И главная идея, которая вдохновляет в этом году организаторов XIII Челябинского марафона, заключается в практической реализации уникального принципа демократизма этого спортивного мероприятия.

Для того, чтобы выйти на старт, необходимо до 15 сентября зарегистрироваться на сайте zareg.me. Единственное ограничение - возраст: участнику марафона должно быть не меньше 18 лет, полумарафона - 16 лет. При этом для возрастных участников организаторы не делают никаких ограничений. Также при получении стартового номера нужно будет предъявить медицинскую справку об отсутствии ограничений по здоровью. Сделать это можно будет с 11 до 18 часов 15 сентября на стадионе ЛК им. Елесиной.

Организаторы обещают, что нынешний марафон станет праздником не только для любителей бега, но и всех горожан, которые в этот день придут к памятнику Курчатова. На территории легкоатлетического стадиона имени Елесиной будут работать профессиональные фотографы и любой из желающих сможет сфотографироваться на фоне официальной символики Челябинского марафона. На трассе марафона будет много музыки. Ожидается, что вместе с десятками челябинцев поддержать бегунов выйдут профессиональные диджеи и музыканты.



