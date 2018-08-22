Финальный свисток

В Волгоград приехали 70 лучших отечественных команд футболистов в возрасте 14-15 лет. Все они - участники финального этапа Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» в самой старшей возрастной группе.

Церемония открытия прошла в торжественной обстановке на главной высоте России. На Мамаевом Кургане собрались более 1200 ребят. С началом соревнований юных спортсменов поздравил президент клуба «Кожаный мяч» Игорь Евченко. Слова напутствия сказали и послы чемпионата мира по футболу в Волгограде - олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко и легенда волгоградского футбола Александр Никитин.

Футбольные состязания проходят на шести полях трех спортивных объектов: волгоградском стадионе «Зенит», стадионе имени Логинова в Волжском, а также на тренировочных площадках «Ротор-база». Финал намечен на 26 августа, а торжественное награждение пройдет на «Волгоград Арене» перед очередным матчем первенства ФНЛ «Ротор» - «Факел».