На чемпионате России Женя Медведева выступит без тренера

Российская фигуристка Евгения Медведева выступит на чемпионате России в Саранске без своего канадского тренера Брайана Орсера. Он в это время будет занят на национальном первенстве Японии.

«Работать с Женей в Саранске будет помощница Орсера Трейси Уилсон. Сам Брайан полетит в Японию. Так совпало, что в одни сроки с чемпионатом России там будет проходить национальное первенство. В Японии будет выступать другой ученик Орсера – двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю», - рассказала Жанна Девятова, мама Евгении Медведевой.

«Орсер и Уилсон прилетят в Россию непосредственно к началу мероприятия. Женя появится в столице на сутки раньше. Она планирует провести первую тренировку в Новогорске 6 сентября. Брайан будет присутствовать на контрольных прокатах Жени», - добавила мама.

Российская фигуристка Евгения Медведева, ставшая дважды серебряным призером на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, в мае покинула свою наставницу Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, чтобы продолжить тренировки под руководством Брайана Орсера. Выступать она планирует по-прежнему за Россию, сообщает Lenta.ru.