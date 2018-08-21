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В Сочи пройдет Кубок России по ММА

21 августа 2018, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Сочи пройдет Кубок России по ММА

7-8 сентября в Сочи на арене "Ледяной Куб" пройдет Кубок России по смешанному боевому единоборству (ММА). В турнире примут участие около 150 бойцов.

 

 

 

 

 

Вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев отметил престижность соревнований: "В процессе совершенствования системы Союза ММА России возникла необходимость проведения Кубка России. Уровень чемпионатов округов в спортивном плане стал настолько высок, что стало понятно, что вторые номера ничуть не уступают первым. Поэтому нужен был альтернативный чемпионат для тех перспективных бойцов, кто не отобрался на национальное первенство. Данная система позволяет им развиваться и расти дальше. В Кубке России-2018 участие примут: серебряные призеры чемпионатов федеральных округов, чемпионата Москвы, Санкт-Петербурга, бронзовые призеры чемпионата России, победители всероссийских соревнований 2017 года в Новосибирске, Нальчике и 2018 года в Воронеже и в Ботлихе. Плюс решением тренерского совета определятся по одному месту во всех весовых категориях. Кубок России по составу, по престижности ничуть не ниже чемпионата страны.
Что касается перспектив, помимо того того, что победители получат право встретиться с чемпионами России на Суперкубке, Кубок России формирует резерв национальной сборной, - это те ребята, кандидатуры которых рассматриваются на международные соревнования в случаях замен.

Соревнования пройдут в Сочи, хочу отметить работу Краснодарской федерации ММА, которая стабильно из года в год показывает хорошие результаты. Вход для зрителей на оба дня будет свободным. Приглашаю болельщиков посетить турнир, оценить зрелищность и красоту нашего вида спорта" - добавил Бурзиев.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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