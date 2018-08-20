«Динамо» разгромил «Уфу» -3:0

Встреча команд «Динамо» — «Уфа» в рамках четвёртого тура РПЛ состоялся сегодня, 20 августа, на стадионе «Арена Химки» . На матче работала бригада арбитров во главе с воронежцем Владимиром Москалевым.

Динамовцы избрали атакующий стиль игры, а уфимцы пытались наладить контратаки. Много жесткого прессинга, только на 10 мин.Панченко попал в створ ворот, но Беленов справился, а вслед за ним Жоазиньо с близкой дистанции, но с тем же результатом, Беленов на высоте. Динамовцы при подаче угловых не могут организовать подбор мяча, просматривается систематическая ошибка по расстановке игроков при подаче угловых.

К 24 мин. игра идет в центре поля, без ворот, много грубости в индивидуальной борьбе, зрелищно игра не смотрится, очень много сумбура, проблем в технической оснащенности игроков в обеих командах. К 35 мин. никаких событий не происходит, продолжается бессистемное перекидывание мяча от одной штрафной в другую, команды не показывают игру достойную РПЛ, хотя в этом сезоне такие претензии можно предъявить большинству команд нашего чемпионата. 1-й тайм завершился со счетом 0:0.

В начале 2-го тайма содержание игры не изменилось, игра на встречных курсах, много остановок из-за нарушений правил, огромное количество неточных передач, без голевых моментов, движения игроков захлёбываются уже на подходе к штрафной, схема игры обеих команд даже вербально не просматривалась.

Игра преобразилась только 63 мин, когда Кирилл Панченко с подачи Жоазиньо реализует голевой момент — 1:0 в пользу «Динамо». На 79 минуте убежал в отрыв Жоазиньо, но не поделился с партнерами, сам пробил, но выше ворот, в общем загубил голевой момент. На 84 минуте Луценко индивидуально прошел в штрафную и обводящем ударом забивает гол -2:0 на счету динамовцев В добавленное время на 94 минуте тот же Жоазиньо, который был лучшим в этой игре, забивает гол -3:0 и динамовцы одерживают первую победу в чемпионате.