Кубок Липинского получил председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин
20 августа 2018, 12:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Настоящая награда – Кубок Липинского – предоставляется только профессиональным спортсменам и тем людям, которые вложили душу в развитие бокса. В минувшее воскресенье, 19 августа, в столице Среднего Урала этот кубок получил Игорь Алтушкин.
Напомним, что председатель совета директоров Русской медной компании два года назад основал промоутерскую компанию RCC Boxing Promotions, которая занимается воспитанием профессионалов в боксе и ММА и организацией поединков. Теперь под ее эгидой выступают более 70 прекрасных спортсменов, регулярно проводятся титульные поединки и организуются мастер-классы именитых бойцов.
А в этом году Игорь Алтушкин открыл в Свердловске тренировочную базу, где с молодежью работают чемпионы. Подробнее читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".
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