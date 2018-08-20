Кубок Липинского получил председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин

Настоящая награда – Кубок Липинского – предоставляется только профессиональным спортсменам и тем людям, которые вложили душу в развитие бокса. В минувшее воскресенье, 19 августа, в столице Среднего Урала этот кубок получил Игорь Алтушкин.

Напомним, что председатель совета директоров Русской медной компании два года назад основал промоутерскую компанию RCC Boxing Promotions, которая занимается воспитанием профессионалов в боксе и ММА и организацией поединков. Теперь под ее эгидой выступают более 70 прекрасных спортсменов, регулярно проводятся титульные поединки и организуются мастер-классы именитых бойцов.

А в этом году Игорь Алтушкин открыл в Свердловске тренировочную базу, где с молодежью работают чемпионы. Подробнее читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".