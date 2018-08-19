«Зенит» нанес крупное поражение«Уралу» 4:1

Матч 4-го тура РПЛ сине-бело-голубых против "Урала" прошел сегодня, 19 августа на домашнем стадионе «Крестовский». На игру главным арбитром назначен специалист из Ижевска. Станислав Васильев. Отметим, что Станислав Васильев судил игру основного состава "Зенита" впервые. Раньше ему приходилось работать только на матчах "Зенита-2 в рамках Первенства ФНЛ.

С первых минут «Зенит» пошел в атаку, «Урал» стал прессинговать по всему полю, последовало много нарушений и остановок игры, однако уже 3 минуте зенитовцы организовали первую острую атаку, но голкипер екатеринбуржцев ликвидировал опасность. Игроки питерской команды увлеклись атакой и пропустили быстрый выход «Урала» и на 6 минуте Юрий Бавин забивает гол -0:1 повела уральская дружина.

На 10 минуте остро атаковали Мак и Смольников, а на 11 минуте после розыгрыша штрафного Паредес отдал мяч Дриусси и он замыкает передачу — 1:1.Зенит хорошо отбирает мяч и легко выходит из под прессинга. На 15 минуте Дзюба мог увеличить счет, но Годзюр с трудом переводит мяч на угловой. На 19 минуте после подачи углового Ерохин головой направляет мяч в нижний угол ворот, он пролетел рядом с Дриусси, на повторах не видно было коснулся ли игрок мяча , но гол записали на его счет -2:1.

На 25 минуте острую атаку провели уральцы и Бикфалви опасно пробил, но мяч прошел рядом со штангой.

«Зенит» наращивает скорости, которые дают им возможность легко проходить в штрафную соперника и из опасных положений пробивали Паредес и Ерохин, но мяч не хотел идти в створ ворот. 1-й тайм так и завершился 2:1.

2-ой тайм продолжился атаками зенитовцев, хорошую позицию не использовал Дриусси, хотя в этом матче он был лучшим в нашей команде. «Урал» играет на контратаках и бьет со средних дистанций в основном Бикфалви, а зенитовцы прижались к своим воротам и игроки «Урала» без помех наносят удар , за ударом, надо отметить хорошую организацию атак уральцами и удары Николая Димитрова.

С 65 минуты команды играют на встречных курсах, матч смотрится, на стадионе присутствовали около 48 тысяч болельщиков, которые с воодушевлением следили за игрой.

До 75 минуты складывалось такое впечатление, что зенитовцы играют на удержание счета , но на 78 минуте тот же Дриусси уходит в отрыв и отдает точный пас Дзюбе, который завершил атаку голом -3:1, было видно, что это наигранная комбинация и она застала врасплох защиту «Урала». На 88 минуте с 28 метров штрафной пробивает Паредес, мяч перелетает стенку из игроков «Урала» и влетает в «девятку» ворот, удар был такой силы, что голкипер Годзюр даже не успел среагировать -4:1.

Игроки «Зенита» доказали, что физически, эмоционально и психологически они готовы к такой нагрузке. тем более, что прошло всего лишь 3 дня после триумфальной победы над минским "Динамо" в Лиге Европы. После 4 -го тура РПЛ "Зенит" лидирует