"Спартак" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 1:0
18 августа 2018, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу московский "Спартак" в гостях одержал победу над "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0.
Однако по словам главного тренера Массимо Каррера, команда сыграла не самый лучший матч, несмотря на то, что ей удалось выиграть. По его мнению, игрок «Спартака» часто ошибались в передачах, передаёт ТАСС. «Это последствия еще и матча с ПАОКом, когда команда играла в меньшинстве. Я доволен тем, как проявили себя футболисты, но, конечно, недоволен игрой», - сказал Каррера.
Следующий матч "Спартак" проведет дома 25 августа. Московская команда против "Динамо", а днем позже "Краснодар" сыграет на выезде с "Оренбургом".
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес