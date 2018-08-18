"Спартак" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 1:0

В субботу московский "Спартак" в гостях одержал победу над "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0.

Однако по словам главного тренера Массимо Каррера, команда сыграла не самый лучший матч, несмотря на то, что ей удалось выиграть. По его мнению, игрок «Спартака» часто ошибались в передачах, передаёт ТАСС. «Это последствия еще и матча с ПАОКом, когда команда играла в меньшинстве. Я доволен тем, как проявили себя футболисты, но, конечно, недоволен игрой», - сказал Каррера.

Следующий матч "Спартак" проведет дома 25 августа. Московская команда против "Динамо", а днем позже "Краснодар" сыграет на выезде с "Оренбургом".