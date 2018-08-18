Александр Головин замечен в ночном клубе в Монте-Карло

Полузащитник сборной России по футболу, который после Чемпионата мира по футболу-2018, приглашен во французский клуб «Монако» Александр Головин уже стал фигурантом скандальной истории.

Аккаунт News Zvezd в своем Инстаграм сообщает, 22-летний Головин был замечен среди гостей одного из ночных клубов в Монте-Карло. Агент Головина уже выступил с опровержением, - сообщает Газета.ру.

Напомним, в этом же ночном клубе в Монте-Карло в 2016 году погуляли с элитным шампанским Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Агент Головина Олег Артемов опроверг тот факт, что его клиент находился в ночном клубе в Монте-Карло: «Информация о том, что Александр Головин посетил ночной клуб в Монте-Карло, не соответствует действительности. Его там не было».

«Российская футбольная звездочка Александр Головин, перешедшая в «Монако» за €30 млн, замечен с кальяном в окружении Кати Дорожко и Алены Крюковой, на вечеринке Тимати и Егора Крида в ночном клубе. А что еще делать с зарплатой в €2 млн в год на больничном, который длится месяц?» — написали в сети про Головина, успешно игравшего за российскую сборную на мундиале в России.