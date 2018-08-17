Испанский чемпион мира по баскетболу Наварро завершил карьеру
17 августа 2018, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]
Испанский баскетболист Хуан Карлос Наварро объявил о завершении своей спортивной карьеры. Со следующего сезона чемпион мира по баскетболу переходит на работу в структуре «Барселоны».
38-летний атакующий защитник «Барселоны» и сборной Испании по баскетболу Хуан Карлос Наварро провел в «Барселоне» 20 лет, покинув клуб лишь на год. В сезоне 2007/08 он играл за американский клуб НБА «Мемфис».
В составе «Барселоны» баскетболист дважды становился победителем Евролиги, восьмикратным чемпионом Испании. Так же на его счету пять Кубков Испании и три Суперкубка страны.
В составе сборной Испании Хуан Карлос Наварро является чемпионом мира, дважды – чемпионом Европы, трижды призером Олимпийских игр, сообщает ТАСС.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес