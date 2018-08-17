Испанский чемпион мира по баскетболу Наварро завершил карьеру

Испанский баскетболист Хуан Карлос Наварро объявил о завершении своей спортивной карьеры. Со следующего сезона чемпион мира по баскетболу переходит на работу в структуре «Барселоны».

38-летний атакующий защитник «Барселоны» и сборной Испании по баскетболу Хуан Карлос Наварро провел в «Барселоне» 20 лет, покинув клуб лишь на год. В сезоне 2007/08 он играл за американский клуб НБА «Мемфис».

В составе «Барселоны» баскетболист дважды становился победителем Евролиги, восьмикратным чемпионом Испании. Так же на его счету пять Кубков Испании и три Суперкубка страны.

В составе сборной Испании Хуан Карлос Наварро является чемпионом мира, дважды – чемпионом Европы, трижды призером Олимпийских игр, сообщает ТАСС.