ISU аннулировал все мировые рекорды в фигурном катании, в том числе Медведевой

Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал все мировые рекорды в фигурном катании, которые были установлены до сезона-2018/19. Теперь рекорды фигуристов будут считаться историческими.

В сообщении союза, опубликованного на официальном сайте, с нового сезона изменена система оценок. По новым правилам ISU элементы выступлений фигуристов будут оцениваться по шкале с -5 до +5, а не с -3 до +3, как было раньше. Новая шкала была утверждена в июне 2018 года на конгрессе ISU в Испании. Все результаты фигуристов с нового сезона начнут учитывать с чистого листа, - сообщает ТАСС.

Напомним, рекорды мира устанавливали Евгения Медведева (160,46 и 241,31 — баллы в произвольной программе и итоговый балл) и Алина Загитова (82,92 в короткой программе), пара Татьяна Волосожар и Максим Транькова (84,17 за короткую программу).

Напомним, Евгения Медведева ушла от Этери Тутберидзе, она будет тренироваться в Канаде. У Тутберидзе тренируются девочки, выполняющие уникальные прыжки. 13-летняя воспитанница Этери Тутберидзе Саша Трусова стала первой из девушек, кто безошибочно исполняет тулуп в четыре оборота.