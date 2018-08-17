В Челябинск приедут сотни воркаутеров на Чемпионат России
17 августа 2018, 13:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Более 130 спортсменов из 50 городов со всей страны съедутся в столицу Южного Урала уже сегодня.
Дело в том, что завтра, 18 августа, Челябинск принимает Чемпионат России по воркауту. Мероприятие проводится при поддержке РМК.
Мероприятие откроется на стадионе имени Елесиной и продолжится в воскресенье в парке Гагарина. Профессиональные спортсмены сразятся за титул чемпиона страны и возможность представлять Южный Урал на мировом сражении в Москве 7 и 8 сентября.
Лучшие спортсмены получат медали, кубки и денежные призы. Для зрителей обещают большую развлекательную программу м показательные выступления с установлением новых рекордов в силовом виде спорта.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес