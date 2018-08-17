Уткин высказался о мнении по якобы договорному матчу «Зенит-Динамо»

Спортивный комментатор Василий Уткин лично присутствовал на игре команд «Зенит» и «Динамо» и коротко высказался по поводу предположений о договорном матче. «Чушь собачья, больше добавить нечего», - ответил журналист радиостанции «Говорит Москва». Семак ответил Лукашенко на слова о ползающих на карачках футболистах "Зенита"

В сети среди футбольных болельщиков произошел спор о том, мог ли ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между петербургским «Зенитом» и минским «Динамо» быть куплен.

Резидент Comedy Club Вадим Галыгин, болевший за минское «Динамо», не считает, что матч был договорным, но ему происходившее на поле в Петербурге показалось «странным», как и ранее матч в Минске.

Накануне по окончании матча артист уроженец Беларуси Вадим Галыгин и спортивный телекомментатор Василий Уткин обменялись мнениями в Twitter.

«Зенит» разгромил «Динамо» со счётом 8:1 и вышел в финальный раунд квалификации турнира.