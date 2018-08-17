Питерские футболисты "Зенита", которых недавно президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "ползающими" на четвереньках, одержали победу над белорусской командой "Динамо" с разгромным счетом. Семака вызывают к доске

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после того, как его подопечные забили белорусам восемь голов, сказал, что слова Александра Лукашенко о "ползающих на четвереньках игроках" стали дополнительным стимулом в этом матче квалификационного раунда Лиги Европы, - сообщает портал "Чемпионат".

Белорусский лидер 10 августа, комментируя победу "Динамо" над "Зенитом" в Минске со счетом 4:0, заявил, что питерская команда была в таком состоянии, что "некоторые игроки уже на четвереньках ходили". А про белорусскую команду Лукашенко сказал: "Тут шапкозакидательством не надо заниматься. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами!"

Семак считает, что слова о ползающих на четвереньках зенитовцах задели каждого футболиста и подзадорили спортсменов.

Наставник "Зенита" даже поблагодарил Лукашенко за эти раздразнившие его подопечных определения.

Ответный матч состоялся на стадионе "Петровский" 16 августа.