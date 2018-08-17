Фантастическая победа«Зенита» (Санкт-Петербург) над«Динамо» (Минск) 8:1

Ответный матч состоялся на стадионе «Петровский» 16 августа .УЕФА обязал «Зенит» провести домашний матч квалификации без зрителей. Это решение связано с поведением болельщиков во время матча против «РБ Лейпциг». Фанаты кидали на поле посторонние предметы, неприлично высказывались. Болельщиков даже заподозрили в проявлениях расизма.

Первую игру в Минске «Зенит» проиграл со счетом 4:0, что связанно с не понятным решением Сергея Семака заменить основной состав игроков на запасных, а как выяснилось нет пока у питерского клуба двух основных составов.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между Санкт-Петербургским «Зенитом» и минским «Динамо» обслуживала бригада арбитров из Бельгии. Главный арбитр встречи Себастьен Дельферьер.

Уже к 7 минуте зенитовцы дважды входили в штрафную минчан, но острые атаки не завершились взятием ворот. Минчане пытаются организовать контратаку, но их не выпускают из их штрафной.

После 16 минуты закомплексованность, зажатость, боязнь ошибок у наших ребят прошла, они почувствовали нерв игры, стали получаться комбинации и удары по воротам. На 22 минуте Паредес со штрафного сложной по траектории полета закручивает мяч в ворота. «Зенит» повел 1:0, продолжает прессинговать у ворот минского клуба и несколько проходов Ерохина, спасал голкипер Горбунов. На последних минутах 1-го тайма Дзюба ,Паредес и Нобоа остро атакуют, бьёт по воротам но не добились результата, много было суеты, мельтешения, мало скорости и точности.

Второй тайм продолжился атаками «Зенита», в основном диагональными забросами в штрафную ,а дальние удары у Эрнани и Нобоа не попадали в створ ворот. На 63 минуте в штрафной сносят Заболотного, но свисток судьи молчит. На 66 минуте со штрафного Нобоа исполняет мастерский удар в обвод стенки игроков минской команды в угол ворот, голкипер бессилен помочь и счет становится 2:0. К большому огорчению на 72 минуте за разговоры с арбитром Паредес получает вторую желтую карточку, она превращается в красную и наш игрок покидает поле, на котором остается только девять полевых игроков. Но зенитовцы не дрогнули и уже на 73 минуте с подачи Заболотного Дзюба забивает красивый гол — 3:0. а уже на 79 минуте Бронислав Иванович отдает точечный пас и Дзюба точным ударом отправляет мяч в ворота "Динамо" — 4:0.

На 87 минуте Нобоа подает в штрафную, но Ерохин попадает в перекладину. Основное время закончилось при счете 4:0 в пользу «Зенита».

Согласно регламента назначается дополнительное время , два тайма по 15 минут. Зенитовцы продолжают играть в меньшинстве, силы не беспредельны, у игроков сводят мышцы ног. На 100 минуте после такой физической и психологической нагрузки наши игроки допускают единственную, но трагическую ошибку у своих ворот и Сейда Яхая забивает гол -4:1. Теперь зенитовцам надо забивать как минимум еще два мяча, потому что минчане забили гол на чужом поле.

Удивительно как игроки «Зенита» в этой сложнейшей ситуации смогли из последних сил собраться и продолжить как ни в чем не бывало атаковать соперника и это принесло им заслуженный успех, на 108 минуте Дриусси с подачи Дзюбы забивает гол - 5:1 и тут минчане дрогнули, их защита развалилась, на 115 минуте в штрафной грубо сбивают Мака и Дзюба точно пробивает пенальти — 6:1, хэт-трик Артема Дзюбы, он был лучшим в этой поразительной встрече. На 120 минуте Мака в штрафной сбиваю и он сам точно исполнил 11 метровый удар, счет становится 7:1, а на 121 минуте тот же Мак забивает свой второй мяч? и счет оказывается уже неприличным 8:1 Таким образом проявив волю, психологическую готовность это драматическое и непредсказуемое действо завершилось проходом «Зенита» в следующий раунд Лиги Европы.