Супруга перевозит Шумахера на испанский остров

Супруга легендарного немецкого автогонщика, семикратного чемпиона мира в "Формуле-1" Михаэля Шумахера Коринна купила дом на испанском острове Мальорка для того, чтобы продолжить там восстановление мужа. В СМИ появились новости о состоянии Михаэля Шумахера

Публикация от Michael Schumacher (@michaelschumacher)27 Май 2018 в 4:34 PDT

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер с семьей отдыхал на Рождество во Французских Альпах. 29 декабря при спуске на горных лыжах он упал и ударился головой о камни. На вертолете его доставили госпиталь Гренобля. Гонщик перенес две нейрохирургических операции. До лета он пробыл в искусственной коме.

В июне 2014 года Шумахера вывели из комы и перевели на реабилитацию в клинику при университете Лозанны. Осенью супруга перевезла Михаэля домой, на виллу на берегу Женевского озера.

15 августа 2018 года французское издание Le Figaro сообщило, что 49-летний Михаэль Шумахер, восстанавливающийся после тяжелой травмы головы, продолжит лечение в Испании.

Дом, который купила его супруга, ранее принадлежал президенту "Реала" Флорентино Пересу, - сообщает "Спорт-Экспресс". Родственники гонщика думают, что на новом месте его восстановление пойдет быстрее. Мэр деревушки Андратч на Мальорке подтвердил, что у переезду Шумахера все готово.

Врач, который лечил гонщика первые девять месяцев после травмы, был уверен, что восстановление займет около трех лет и Шумахер станет на ноги. Родные и близкие гонщика ранее говорили, что видят прогресс в его состоянии.

В конце прошлого года менеджер Шумахера Сабина Кем заявила о том, что комментировать состояние гонщика не будет по желанию его семьи, которая имеет право скрывать личную жизнь.

Минувшей осенью СМИ писали, что легендарный гонщик сильно похудел и стал меньше ростом на 15 сантиметров.