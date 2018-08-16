Супруга перевозит Шумахера на испанский остров
16 августа 2018, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга легендарного немецкого автогонщика, семикратного чемпиона мира в "Формуле-1" Михаэля Шумахера Коринна купила дом на испанском острове Мальорка для того, чтобы продолжить там восстановление мужа.
В декабре 2013 года Михаэль Шумахер с семьей отдыхал на Рождество во Французских Альпах. 29 декабря при спуске на горных лыжах он упал и ударился головой о камни. На вертолете его доставили госпиталь Гренобля. Гонщик перенес две нейрохирургических операции. До лета он пробыл в искусственной коме.
В июне 2014 года Шумахера вывели из комы и перевели на реабилитацию в клинику при университете Лозанны. Осенью супруга перевезла Михаэля домой, на виллу на берегу Женевского озера.
15 августа 2018 года французское издание Le Figaro сообщило, что 49-летний Михаэль Шумахер, восстанавливающийся после тяжелой травмы головы, продолжит лечение в Испании.
Дом, который купила его супруга, ранее принадлежал президенту "Реала" Флорентино Пересу, - сообщает "Спорт-Экспресс". Родственники гонщика думают, что на новом месте его восстановление пойдет быстрее. Мэр деревушки Андратч на Мальорке подтвердил, что у переезду Шумахера все готово.
Врач, который лечил гонщика первые девять месяцев после травмы, был уверен, что восстановление займет около трех лет и Шумахер станет на ноги. Родные и близкие гонщика ранее говорили, что видят прогресс в его состоянии.
В конце прошлого года менеджер Шумахера Сабина Кем заявила о том, что комментировать состояние гонщика не будет по желанию его семьи, которая имеет право скрывать личную жизнь.
Минувшей осенью СМИ писали, что легендарный гонщик сильно похудел и стал меньше ростом на 15 сантиметров.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес