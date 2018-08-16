Российский боец UFC Александр Волков прокомментировал подписание соглашения между российской организацией М-1 и UFC: "Я сам выходец из М-1. Раньше чемпионы организации уходили в западные промоушены, повышая за счет иностранного бренда свою значимость и имя. Это был необратимый процесс. По себе знаю, когда нужно двигаться вперед, то неизбежно ищешь самые перспективные возможности для продолжения карьеры. И в этом плане, считаю, что М-1 сделала грамотный ход, разрешив официально чемпионам выступать в UFC.









Сейчас уже можно сказать, что дорога в М-1 начнет пользоваться большим спросом у молодых бойцов, и престиж чемпионского пояса организации вырастет. Большинство перспективных российских спортсменов, которые на хорошем счету у UFC, выступали раньше в М-1. Соглашение, в целом, положительно сказывается на подъеме имиджа российского ММА в мире, ставшего официально теперь кузницей талантов для топового промоушена. Главный плюс этого соглашения в том, что в юридическом плане чемпиону М-1 выступать в UFC станет проще. Не знаю предусматривает ли контракт поблажки для бойцов, чтобы они могли, к примеру, совмещать выступления в обоих промоушенах. В плане выбора с кем заключать соглашение, думаю, у UFC не было альтернативы. М-1 зарекомендовала себя достаточно давно, как первая организация, стабильно проводящая бои не только в России. За рубежом этот промоушен многие давно знают, еще по выступлениям в нем Федора Емельяненко. Промоушен работает не только на российского зрителя, приглашая западных комментаторов, которые вещают на Америку и Китай. Все это также повлияло на выбор UFC, но главное, повторю, больше всех российских бойцов, выступающих в UFC, выходцы именно из этой организации".









Что касается моего ближайшего боя, мне, конечно, жаль, что не выступаю на историческом турнире UFC в сентябре в Москве, так как в это время буду проводить подготовку к своему бою, который пройдет 6 октября перед главным боем Макгрегор - Нурмагомедов. Я дерусь с американцем Дерреком Льюисом в Лас-Вегасе. Около трех боев мне осталось по контракту провести в UFC. Конечно, с маркетинговой точки зрения мне было бы здорово выступить именно в Москве на первом турнире перед российскими фанатами. Одно могу точно сказать, что все турниры UFC приятно смотреть. Это всегда красивая картинка, хорошее промо и высочайшая организация." - отметил Александр Волков.

Также Александр дал свой прогноз на исход боя Хант - Олейник, который станет главным событием дебютного шоу UFC в Москве: "Думаю, победит тот, кто проведет хороший тренировочный лагерь и психологически будет лучше готов. Это поединок совершенно равных бойцов. Конечно для стартового турнира в России будет лучше, если победит Олейник. Я тоже буду болеть за него. Очевидно, что Хант обладает хорошей ударной техникой, ключ же к победе Алексея лежит в клинче и борьбе. Если 5-ти раундовый поединок дойдет до 2 или 3-го раунда, то, мне кажется, у Олейника больше шансов на победу, так как он обладает отличной выносливостью".