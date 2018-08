Фанатам официально представили новый мяч Лиги чемпионов 2018-2019

Известная немецкая фирма в своем официальном «твиттере» презентовала новый мяч, который будет использоваться на матчах Лиги чемпионов в новом сезоне, выложив фотографии с его изображением. «Спартак» (Москва) - ПАОК (Греция) 0:0

Мяч выполнен в сине-голубых тонах с белыми звездами. Его цена на российском рынке составит порядка девяти тысяч рублей. Напомним, основной турнир Лиги чемпионов будет проходить с 18 сентября 2018-го по 1 июня 2019 года.

Кроме того, добавим, что для финального матча по традиции разработан специальный вариант дизайна: предполагается, что мяч будет выполнен в красном цвете, однако по-прежнему - с белыми звездами.

Road to Madrid.

Introducing the new @ChampionsLeague official match ball for the 2018/19 season.#HereToCreate pic.twitter.com/EmRE6BvxNb