Василий Уткин получил от Первого канала 783 тысячи рублей за два часа работы
15 августа 2018, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]
Футбольный комментатор Василий Уткин объявил сумму своего гонорара за работу на чемпионате мира в России. Соответствующий пост журналист выложил на своей странице в социальной сети Facebook.
Уткин сообщил подписчикам, что Первый канал перечислил ему 783 тысячи рублей. Комментатор отметил, что у этой цифры есть один недостаток – она «некрасивая». Полученные деньги Уткин, как и обещал ранее, переведет в благотворительный фонд «Выход», который помогает людям с аутизмом.
Журналист отработал на чемпионате мира только один матч, в нем сошлись сборные Испании и Португалии. После этого поединка Первый канал решил прекратить сотрудничество с Уткиным.
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