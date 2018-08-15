Василий Уткин получил от Первого канала 783 тысячи рублей за два часа работы

Футбольный комментатор Василий Уткин объявил сумму своего гонорара за работу на чемпионате мира в России. Соответствующий пост журналист выложил на своей странице в социальной сети Facebook.

Уткин сообщил подписчикам, что Первый канал перечислил ему 783 тысячи рублей. Комментатор отметил, что у этой цифры есть один недостаток – она «некрасивая». Полученные деньги Уткин, как и обещал ранее, переведет в благотворительный фонд «Выход», который помогает людям с аутизмом.

Журналист отработал на чемпионате мира только один матч, в нем сошлись сборные Испании и Португалии. После этого поединка Первый канал решил прекратить сотрудничество с Уткиным.