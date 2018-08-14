«Спартак» (Москва) - ПАОК (Греция) 0:0

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов «Спартак» и ПАОК прошел в Москве на стадионе «Открытие Арена» 14 августа. Главный арбитр Роди Боке (Франция). Первая игра состоялась неделю назад, где греческая команда ПАОК выиграла у нашего "Спартака" со счетом 3:2. «Агент меня кинул»: Артем Дзюба остается играть за «Зенит»

Третий тур поднял прозаичные вопросы конкурентоспособности нашей Премьер-лиги. Отойдя от восторгов по поводу мундиаля и быстро опустившись с небес на землю, оцениваем случившееся, матч с Паоком приоткрыл ответ на вопрос: не деградирует ли наш клубный футбол ?

Первые 8 минут «Спартак» провел в позиционных атаках, но опять те же поперечные передачи, возвращение мяча на свою половину поля, нет остроты, медленный темп, постоянные остановки игры из-за нарушений правил. Только к 13 минуте футболисты справились с нервами и выяснилось , что атаки гостей острее. Москвичи явно рассчитывали на то, что футболисты ПАОКа уйдут в защиту, а первым номером будет «Спартак», однако этот расчет не оправдался.

Позиционные атаки москвичей не обладают сильной энергетикой, их не захлестывают эмоции, просматривается вялость, отдельные игроки отрабатывают свой номер, остроты в подходах к воротам греческой команды нет .На 25 минуте Фернандо подает штрафной и защитник ПАОКа срезает мяч в перекладину своих ворот.

Удивительно, что в контратаках греческой команды участвуют 6-7 игроков, физическая готовность у соперника отменная, а в атаках «Спартака» не хватает выдумки, изюминки в заключительной стадии .

На 33 минуте прямую красную карточку получает спартаковский бразилец Андриано, за удар соперника локтем в живот, его удаляют с поля, этим хамским поведением он подвел команду, такие перлы в Лиге чемпионов недопустимы.

Жесткий прессинг и опасные эмоции приводят к серии грубых нарушений правил и травмам игроков. Судья должен немедленно пресекать такие моменты, иначе будут утеряны нити управления игрой

Москвичи прессингуют по всему полю, но греки легко выходят из защиты в нападение, причем большими силами, а если учесть , что «Спартак» играет в меньшинстве как долго такую нагрузку смогут выдержать игроки. Ход игры в 1-м тайме устраивает футболистов ПАОКа, а забросы мяча в их штрафную не приносят успеха нашим ребятам. «Спартаку» надо менять игру и это чисто тренерская задача. 1-й тайм завершился безрезультатно.

Второй тайм начался атаками греческой команды , причем при потерях мяча они быстро его возвращают себе, смело проводят силовую борьбу при отборе мяча. В итоге за 53 минуты ни одного удара по воротам греческой команды, только на 58 минуте возник момент у Зобнина, но он отпустил далеко от себя мяч и удар не случился.

На 61 минуте уже Варда опасно бьет по воротам , но голкипер Максименко переводит мяч на угловой, инициатива и центр поля контролируется игроками ПАОКа. Максименко на 65 и 68 минутах спасает ворота «Спартака».В атаке у москвичей нужно отметить Зобнина, он активен и только во втором тайме 4 раза бил по воротам из выгодных позиций, но ни разу не попал

Игра не отличалась зрелищностью, сплошная борьба, суета, неразбериха с обилием неточных передач и удивительная статистика характерная для нынешнего состояния наших команд: к 85 минуте «Спартак» нанес 10 ударов по воротам соперника и ни одного в створ ворот.

Это игра еще раз подтвердила наличие серьёзных проблем в командах РПЛ. Игра завершилась с нулевым результатом, если и можно поздравить «Спартак», так это с автоматическим переходом из Лиги Чемпионов в Лигу Европы, таковы правила УЕФА.