«Рубин» - «Зенит» 0:1

13 августа в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги «Рубин» принимал «Зенит». Встреча проходила на «Казань Арене». Главный арбитр матча Михаил Вилков (г.Нижний Новгород) Ранее петербуржцы провели 28 матчей при судействе Вилкова, в которых одержали 20 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Начало игры было равным, но сумбурным, мяч переходил от одной команды к другой, посотянные ошибки в передаче мяча, преследуют футбольные коллективы РПЛ, из-за этого много остановок, много жесткой борьбы, грязно выполненных подкатов, но судья Вилков не реагирует.

Зенитовцы не могут пройти слаженную защиту казанцев, используют забросы мяча на Дзюбу, но к этому готовы защитники «Рубина» и не дают ему принять мяч, а если Дзюбе удается сыграть на опережение , его подстерегают два,а иногда и три игрока казанцев и обратные передачи от него к зенитовцам не попадает.

К 12 минуте игра переместилась в центр поля и только на 14 минуте Могилевцу дали пробить в створ ворот, но Лунев на месте. Давать сопернику беспрепятственно наносить удары с 20 метров может плохо закончиться для питерской дружины.

На 17 минуте Азмун отпустил далеко мяч и не использовал выгодный и опасный выход на ворота.

К 20 минуте у «Зенита» есть небольшое преимущество, но без реализации моментов, итерцы сами себе сбивают игру, медленно выходят из обороны, а позиционная игра затягивается,передачи поперек поля бессмысленны, защитники казанцев успевают вернуться к своим воротам.

К 23 минуте Могилевец опять наносит удар по воротам, но Лунев и на этот раз ликвидирует опасность. Преимущество постепенно переходит к «Рубину»за счет хорошей и эффективной игры при отборах мяча и индивидуальном единоборстве.

У «Зенита» игра не клеится. понятно, что команда Семака только ищет свою игру, но контуры понятны: высокий прессинг и смена вектора развития атак, именно поэтому Нобоа и Паредес играют глубже Кузяева - для длинных передач и подключений из глубины, но не все получается.

К концу 1-го тайма тяжелую травму получает хорошо игравший Кудряшёв, но виноват в этом сам игрок, который пошел не на мяч, а на жесткий стык с защитником Набиуллиным, в итоге получил желтую карточку и был вынужден покинуть поле. Во многих моментах игры 1-го тайма недостаток в технике компенсировался грубостью.

Во втором тайме игра не изменилась, казанцы заиграли активней, а у «Зенита» нет движения, игроки плохо открываются для приема , поэтому мяч отыгрывается назад к своим воротам, а позиционные, медленные атаки питерских игроки «Рубина» хорошо изучили ,никаких секретов для них в такой игре нет

На 61 минуте Ерохин вышел неожиданно на ударную позицию , но пробил рядом со штангой, это был самый опасный момент к этому времени. На 70 минуте Ерохин второй раз мог реализовать свое преимущество, но не смог усмирить мяч и не попал в пустые ворота. На 71 минуте за высоко и опасно поднятую ногу вторую желтую карточку получает Куузяев, в итоге она превращается в красную и его удаляют с поля.

Кульминацией матча стала 78 минута игры, Дзюба на правом краю обыграл защитника и отдал пас набегающему Ерохину и он на этот раз забивает победный гол 0:1 повел «Зенит».

Игроки «Рубина» пытаются отыграться, организуют атаку за атакой,зенитовцы прижались к своим воротам, но выстояли. Игра показала, что разгром в Минске был не случайным, нет у питерцев двух основных составов и даже за один есть повод упрекнуть весь тренерский коллектив за явные системные ошибки, но набранные 9 очков и первое место в турнирной таблице вселяют надежду своим болельщикам.