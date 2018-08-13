Челябинск

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Спорт 13+

В Курчатовском районе Челябинска Днем физкультурника дали старт марафону

13 августа 2018, 15:43 [«Аргументы Недели. Челябинск», Александр Патритеев ]

В Курчатовском районе Челябинска Днем физкультурника дали старт марафону

Календарь событий, приуроченных к 33-й годовщине с момента образования Курчатовского района (возник 15 августа 1985 года), расписан вплоть до 19 августа, и первым эстафетную палочку принял спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника.

В минувший четверг на Лыжной базе собрались юные курчатовцы и представители старшего поколения, поклонники здорового образа жизни и профессиональные спортсмены. Всех их объединили физическая культура, спорт и День рождения родного района.
- Сегодня у нас двойной праздник, - сказал глава Курчатовского района Сергей Антипов, открывая мероприятие. – Такие спортивные праздники, безусловно, способствуют популяризации здорового образа жизни, и мы по праву считаем, что Курчатовский район – один из самых спортивных районов Челябинска. Приятно видеть здесь сегодня и подрастающее поколение курчатовцев, и наших ветеранов.

К слову, именно на преемственности поколений организаторы праздника и постарались сделать основной акцент. С одной стороны, в этот день чествовали ветеранов, тренеров, преподавателей физкультуры и действующих спортсменов, составляющих спортивную славу района. С другой стороны, мотивировали на будущие рекорды воспитанников детских садов, мальчишек и девчонок, для которых спорт только начинается.

От имени депутата Государственной Думы РФ Андрея Барышева участников праздника приветствовали помощник депутата Юлия Животко и члены попечительского совета общественного движения «Соцгород». Благодарственными письмами и подарками от общественного движения наградили ветеранов спорта, спортсменов и тренеров. Также грамоты и подарки от районной администрации вручил заместитель главы района Константин Матыгин.

Тем временем самые маленькие жители района взялись доказать себе, своим родителям и воспитателям, что они – достойная спортивная смена, что «Веселые старты» им уже по плечу. Не только мальчишки и девчонки, а также их родители, от души болея, бегали и прыгали, счастливые и довольные, как дети.

Мастер-класс по Скандинавской ходьбе, аквагрим, шаромоделирование, розыгрыши и еще множество игровых точек и анимационных зон – все это было в рамках спортивного праздника, прошедшего в Курчатовском районе ярко и громко.

 

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Пенсионеры из Еманжелинска стали обладателями золота ГТО

Пенсионеры из Еманжелинска стали обладателями золота ГТО 16:00

Спортивными достижениями по праву гордятся члены еманжелинского клуба скандинавской ходьбы "Скороход". Трое их воспитанников завоевали золото при сдаче нормативов ГТО. >>
В Курчатовском районе Челябинска Днем физкультурника дали старт марафону

В Курчатовском районе Челябинска Днем физкультурника дали старт марафону 15:43

Календарь событий, приуроченных к 33-й годовщине с момента образования Курчатовского района (возник 15 августа 1985 года), расписан вплоть до 19 августа, и первым эстафетную палочку принял спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника. >>

Борис Дубровский поздравил южноуральцев с Днем физкультурника 10.08 15:05

В этом году движение празднует свой столетний юбилей. В честь праздника губернатор наградил выдающихся спортсменов Южного Урала. >>
Хоккейный сезон открывается! Как пройдет TraktorOpen

Хоккейный сезон открывается! Как пройдет TraktorOpen 09.08 15:28

В эту пятницу 10 августа ХК «Трактор» ждет своих преданных болельщиков на фестивале-открытия хоккейного сезона TraktorOpen. Традиционный и уникальный фестиваль проводится в этом году в третий раз и стал самым большим летним городским мероприятием. >>
Николай Цуканов: конгресс-холл будет готов точно в срок

Николай Цуканов: конгресс-холл будет готов точно в срок 09.08 14:34

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов вместе с главой региона Борисом Дубровским осмотрели строящиеся объекты для предстоящих саммитов ШОС и БРИКС. Как заявил высокопоставленный чиновник, основное здание – конгресс-холл «Таганай» - будет готов точно в срок, подрядчик полностью укладывается в график работы. >>

«МРСК Урала» сохранили для южноуральцев сервисы оплаты за электричество 09.08 14:23

В первых числах августа работники ОАО «МРСК Урала» выслали южноуральцам квитанции за июль 2018 года, сейчас уже идет прием платежей от населения. >>

//Новости МирТесен



Николай Цуканов обсудил с губернатором Южного Урала экологию региона 09.08 13:06

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов и глава Южного Урала Борис Дубровский вчера, 8 августа, обсудили комплекс мер для улучшения экологии региона. Во время экскурсии на ЧМК полпред отметил, что с одной стороны это современное высокотехнологичное производство, с другой – есть проблемы влияния на экологию города. >>

Быстрые каши и роботов-медиков будут производить на Южном Урале 09.08 12:58

Борис Дубровский поддержал развитие двух больших инвестиционных проектов в регионе. >>

На ЧМК пройдет ярмарка вакансий 09.08 10:17

ЧМК запускает новые производственные участки, и заводу нужны работники. 11 августа вместе с Центром занятости города пройдет набор специалистов на ярмарке вакансий в ДК ЧМК. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Второй сезон «Школы Бизнеса» стартовал в Челябинске

Второй сезон «Школы Бизнеса» стартовал в Челябинске 08.08 20:50

"Территория Бизнеса" совместно с "Деловой средой" Сбербанка и спортивной школой I LOVE SUPERSPORT запустили второй сезон уникального спортивно-образовательного проекта "Школа бизнеса Челябинской области". Более 60 человек уже начали обучение и подготовку к финальному марафону. >>

Общественная палата России: Олег Дубровин может совмещать две должности 08.08 11:37

Общественная палата РФ не обнаружила нарушения в совмещении должностей директором «Областного телевидения» Олега Дубровина. Напомним, он занимает пост председателя Общественной палаты России. >>

Предложения южноуральцев учтут при совершенствовании пенсионной системы 08.08 11:08

Новый формат парламентских слушаний по поводу изменений в пенсионном законодательстве был утвержден в Государственной думе России. Теперь более половины участников обсуждения составят региональные жители, представители общественных организаций и экспертных сообществ. >>

//Новости Redtram

Жены террористов не могут вернуться в Россию

Жены террористов не могут вернуться в Россию 08.08 10:52

Раньше многие жены террористов уезжали за мужьями в Исламское государство, понимая, что обрекают себя на рабство, многоженство и верную смерть. В условиях военных действий росли их дети. Родственники пытались разыскать их и вернуть, но в большинстве случаев это было невозможно. >>

«Челябэнерго» обезопасили школьников и бобров 07.08 14:53

Эксперты обеспечили надежное электроснабжение школы села Нижнеусцелемово в Уйском районе Южного Урала. Здесь порядка 800 метров линии электропередачи протянулись вдоль речки, которую облюбовали бобры. Они подтачивали стволы деревьев и часто роняли на провода 10 кВ. >>

На Южном Урале всех приглашают на банную неделю 07.08 09:20

Всю следующую неделю, с 11 по 19 августа, на территории семейного курорта «Утес» соберутся лучшие банщики страны. >>

//Новости ADWILE

Курчатовский район начинает отмечать 33-й день рождения 06.08 19:48

15 августа 1985 года - дата основания Курчатовского района. Праздничную программу откроет 9 августа День физкультурника , закроет – шоу-программа «С днем рождения, любимый город и район!» 19 августа. Изучайте нашу афишу и приходите на праздники! >>

Глава Южного Урала определил новые приоритетные проекты развития региона 06.08 12:44

Специалисты Южного Урала и других регионов продолжают активную работу по формированию предложений по нацпроектам, которые войдут в основу федерального закона. Глава региона Борис Дубровский сегодня, 6 августа, озвучил сразу три предложения от Челябинской области: это очистка воды Аргазей, возведение шорт-трека и работа на экспорт. >>

Борис Дубровский уволил Антона Бахаева в связи с утратой доверия 06.08 11:49

В минувшую пятницу, 3 августа, глава Южного Урала Борис Дубровский уволил первого замминистра экономики региона Антона Бахаева в связи с утратой доверия. >>
Челябинские фотографы завоевали Кубок Мира FIAP

Челябинские фотографы завоевали Кубок Мира FIAP 06.08 10:48

Этим летом шестеро фотографов из Челябинска в составе сборной команды России получили самые престижные в мире награды Международной федерации фотоискусства (FIAP). Победы подобного масштаба в истории фотографии нашей страны можно пересчитать по пальцам. >>
Выпускник 31 лицея получил 100 тысяч от главы Челябинска за победу на олимпиаде

Выпускник 31 лицея получил 100 тысяч от главы Челябинска за победу на олимпиаде 06.08 10:44

Награду в размере ста тысяч рублей челябинскому выпускнику 31 лицея лично вручил глава города Евгений Тефтелев. Напомним, Марат Абдрахманов завоевал «золото» в составе российской сборной на 59-й Международной олимпиаде по математике. Он стал четвертым человеком в мире в математическом рейтинге, виртуозно решив шесть сложнейших задач за два дня. >>
Выйти замуж за иностранца

Выйти замуж за иностранца 06.08 09:43

Давайте вспомним, что именно во время перестройки россиян обогатили новыми мифами. Один из них о том, как им будет хорошо за границей. На ПМЖ. На постоянное место жительства за кордон тогда рванули сотни тысяч граждан великой страны. >>

//Новости партнеров

Алексей Евченко выходит на ринг

Алексей Евченко выходит на ринг 03.08 14:18

Алексей Евченко, 35-летний яркий и самобытный челябинский боксёр - профессионал, в полусредней весовой категории. Каждый свой бой он проводит в неизменно агрессивно-наступательной манере, что всегда вызывает уважение и восторг у взыскательной публики. >>
Жены террористов не могут вернуться в Россию

Жены террористов не могут вернуться в Россию 03.08 12:06

Раньше многие жены террористов уезжали за мужьями в Исламское государство, понимая, что обрекают себя на рабство, многоженство и верную смерть. В условиях военных действий росли их дети. Родственники пытались разыскать их и вернуть, но в большинстве случаев это было невозможно. >>

Зачистки в отрасли грузовых перевозок приведут к «обелению» рынка 03.08 08:48

Налоговые службы обрушились на грузоперевозчиков. Проверки прошли в крупных компаниях – вначале в «Глобал Логистик Транспорт», в марте – в РАТЭК, а в июле ФНС заглянула в отчетности «ЛидерТранс». По итогам 2016 г. чистая прибыль «ЛидерТранс» составила 3,5 млн руб. при выручке в 1,4 млрд руб. Подозрительно низкую чистую прибыль – по сравнению с выручкой – заметили и у РАТЭК. >>

Борис Дубровский предложил проводить Всероссийский день поля на Урале 02.08 14:52

Сегодня, 2 августа, глава Южного Урала Борис Дубровский открыл сельскохозяйственную выставку, куда приехали представить свои лучшие технологии, технику и товары более ста производителей. Он предложил проводить это мероприятие на Урале на постоянной основе. >>

Чистая прибыль компании Tele2 во 2 квартале достигла 1 миллиарда рублей 02.08 11:55

Оператор мобильной связи Tele2 отчитался по прибыли за 2 квартал 2018 года. Оказалось, что доходы компании продолжают расти, а чистая прибыль дошла до 1 миллиарда рублей. >>

Участники слёта Всероссийского общества инвалидов УрФО стали пиарщиками 02.08 09:28

На Южном Урале завершился VIII Межрегиональный слёт молодёжного актива Всероссийского общества инвалидов Уральского федерального округа. Его посетили более сотни участников из Челябинской, Тюменской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. В этом году проект посвящён 30-летию Всероссийского общества инвалидов. >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры