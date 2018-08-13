В Курчатовском районе Челябинска Днем физкультурника дали старт марафону

Календарь событий, приуроченных к 33-й годовщине с момента образования Курчатовского района (возник 15 августа 1985 года), расписан вплоть до 19 августа, и первым эстафетную палочку принял спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника.

В минувший четверг на Лыжной базе собрались юные курчатовцы и представители старшего поколения, поклонники здорового образа жизни и профессиональные спортсмены. Всех их объединили физическая культура, спорт и День рождения родного района.

- Сегодня у нас двойной праздник, - сказал глава Курчатовского района Сергей Антипов, открывая мероприятие. – Такие спортивные праздники, безусловно, способствуют популяризации здорового образа жизни, и мы по праву считаем, что Курчатовский район – один из самых спортивных районов Челябинска. Приятно видеть здесь сегодня и подрастающее поколение курчатовцев, и наших ветеранов.

К слову, именно на преемственности поколений организаторы праздника и постарались сделать основной акцент. С одной стороны, в этот день чествовали ветеранов, тренеров, преподавателей физкультуры и действующих спортсменов, составляющих спортивную славу района. С другой стороны, мотивировали на будущие рекорды воспитанников детских садов, мальчишек и девчонок, для которых спорт только начинается.

От имени депутата Государственной Думы РФ Андрея Барышева участников праздника приветствовали помощник депутата Юлия Животко и члены попечительского совета общественного движения «Соцгород». Благодарственными письмами и подарками от общественного движения наградили ветеранов спорта, спортсменов и тренеров. Также грамоты и подарки от районной администрации вручил заместитель главы района Константин Матыгин.

Тем временем самые маленькие жители района взялись доказать себе, своим родителям и воспитателям, что они – достойная спортивная смена, что «Веселые старты» им уже по плечу. Не только мальчишки и девчонки, а также их родители, от души болея, бегали и прыгали, счастливые и довольные, как дети.

Мастер-класс по Скандинавской ходьбе, аквагрим, шаромоделирование, розыгрыши и еще множество игровых точек и анимационных зон – все это было в рамках спортивного праздника, прошедшего в Курчатовском районе ярко и громко.