«Оренбург» - «Локомотив» 1:0. Чемпион буксует

В воскресенье, 12 августа, «Оренбург» на своем поле принял «Локомотив» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Встречу, которая прошла на стадионе «Газовик», обслуживала бригада судьи Сергея Иванова (Ростов-на-Дону).

Игра началась атакой «Локомотива» и на 4 минуте Антон Миранчук имел возможность реализовать голевую ситуацию, но голкипер «Оренбурга» Фролов спас ворота. К 7 минуте игра выравнилась и уже два подряд угловых подают оренбуржцы, а на 10 минуте Козлову чуть не хватило движения, чтобы замкнуть мяч в ворота. Нападающий оренбуржцев Козлов хорошо открывается для приема мяча и постоянно уходит от опеки Чорлуки. Футболисты «Оренбурга» активнее, острее и быстрее, а москвичи не могут наладить позиционную атаку. В игре «железнодорожников» пропал стержень нападения, удача прошлого сезона дефиниция не постоянная, а в точке подготовки команды к чемпионату нет промежутков, хотя понятно как устали футболисты «Локомотива».

В атаке у москвичей получается все примитивно, понятно для защитников, наигранных комбинаций они предъявить не могут, а защита оренбуржцев играет высоко, принимает нападающих в середине поля и разрушает все длинные передачи, а игра забросами мяча в штрафную, где Смолов находится в офсайде, останавли вает судья, удивительно, что случилось со Смоловым, который не выходит из зоны вне игры, он не чувствует линию защиты оппонента, для нападающего это беда от которой он не может избавиться, начиная с ЧМ- 2018. 1-й тайм закончился безрезультатно 0:0.

Второй тайм начался с массированных атак «Локомотива», они подают один за другим серию угловых, но этот стандарт у них не отработан и проблем сопернику не создаёт. На 47 минуте во время ввода мяча в игру ошибся голкипер оренбурщцев и направил его прямо на ногу Смолова, тот без остановки мяча слета пробил, но попал в штангу ворот. Москвичи не прекращают атаки, удары по воротам идут один за другим, но все неточно.

Еще раз приходится отметить некомпетентное судейство, мало того, что Сергей Иванов не фиксирует явные нарушения правил (удары по ногам, локтями по голове и т.д ), так при этом все в интересах «Локомотива». Когда уже закончится это разделение на фаворитов и «прочие» команды? Объективности, видимо, не дождемся.

К 66 минуте «железнодорожники» не уходят от ворот «Оренбурга», но голевых ситуаций мало, зато много ошибок в передачах, все та же беда с отсутствием последнего паса перед ударом по воротам.

Все произошло на 91-й минуте, когда оренбуржец Андреа Чуканов получил точный пас от партнера и сильно пробил в верхний угол ворот «Локомотива», Гилерме был бессилен и первый гол в Премьер-лиге забивает команда «Оренбурга».

Чемпион Премьер-лиги терпит поражение со счетом 0:1. За 270 минут игры в трех турах чемпионата «Локомотив» не смог забить ни одного мяча.