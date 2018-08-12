Завершился Международный кубок чемпионов-2018, который в этом году провели по новой схеме с единой турнирной таблицей. По его итогам заслуженную победу празднует английская команда "Тоттенхэм". «Динамо»(Минск) разгромил«Зенит»(Санкт- Петербург») со счетом 4:0

В этот раз формат предполагал группу из всех 18 участников, которые провели по три игры каждый. Миланский "Интер" победил мадридский "Атлетико". Встреча, прошедшая в минувшую субботу в Мадриде, завершилась со счетом 1-0 в пользу "Интера".

Таким образом, победителем всего турнира стал лондонский "Тоттенхэм", набравший 7 очков. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей он опередил дортмундскую "Боруссию" и "Интер".

Отметим также, что "Тоттенхэм" впервые выиграл кубок чемпионов, проводимый с 2013 года. Предыдущими лидерами турнира становились "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "ПСЖ" (дважды).

Внимание же российских болельщиков последние дни было приковано к противостоянию между минским "Динамо" и питерским "Зенитом" в мачте третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча привела к самому разгромному для питерцев поражению в евротурнирах с 1989 года.