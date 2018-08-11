«Енисей» - ЦСКА 1:1

В субботу, 11 августа, «Енисей» принял ЦСКА в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая проходила в Тюмени на стадионе «Геолог», судил Галимов (Улан-Удэ). «Енисей» ждет окончания реконструкции домашней арены к зимней Универсиаде-2019 и вынужден играть на нейтральном поле. В активе команд после двух туров не было забитых мячей.

Началась игра с прессинга по всему полю, но ближе к 6 минуте игра успокоилась и ЦСКА методично начинает забрасывать мяч в штрафную красноярцев, искусственное поле вносит свои коррективы, в виде множества ошибок в передаче мяча, игра идет без острых моментов, следует отметить хорошую игру «Енисея» на «втором этаже», поэтому забросы мяча мало эффективны.

На 12 минуте красноярец Костюков имел реальную возможность замкнуть передачу партнера, а к 14минуте стало видно, что игроки «Енисея» имеют преимущество, больше владеют мячом и острее атакуют. На 15 минуте тот-же Костюков головой пробивает , но попадает в штангу ворот. Костюков легко отрывается от своих опекунов, он опасно атакует за счет скорости и техники владения мячом, «Енисей» выглядит интересней, жестко, но в пределах правил ведет борьбу по отбору мяча, не дает возможность ЦСКА организовать атаку. Причина кроется и в том, что в центре поля Набабкин исполняет роль опорного полузащитника, это не его аплуа, он нервничает и допускает много ошибок, а поставить на это место другого игрока у Виктора Гончаренко видимо не кого.

Общая беда почти всех команд РПЛ — работа с мячом, очень много ошибок во владении и передачи мяча партнерам. Разрушение атак получается лучше, чем созидание, где нужна иная энергетика, эмоции, психологическая готовность, а главное быстрота мышления.

На 39 минуте голевую возможность упускает Жамалудинов, он не сумел подстроится к мячу и выполнить выход один на один с вратарем,

«Енисей» играет на контратаках, но необязательные ошибки не дают им возможность реализовать преимущество у ворот ЦСКА. 1-й тайм завершился 0:0 и красноярцы оставили хорошее впечатление.

Второй тайм начался в равной борьбе, с тем же количеством ошибок и потерей в зрелищности. ЦСКА опять использует длинные передачи, но это какие-то дребезги геометрии. На 50 минуте случилось то, что и должно было произойти: Набабкин за грубый удар бутсей по ногам получает прямую красную карточку, нервы у футболиста не выдержали, хотя это ни в коем случае не оправдывает его, подвел себя и товарищей по команде.

На 58 минуте Бодул отдал точечную передачу Костюкову, который в очередной раз ушел от своих преследователей и великолепным ударом отправил мяч в противоположный от Акинфеева верхний угол ворот. Это первый гол «Енисея» в РПЛ 1:0.

ЦСКА надо менять структуру и тактику игры во всех линиях. К 69 минуте игра перешла в центр поля, темп упал.но борьбы много, как и нарушений правил. Армейцы не могут подойти к воротам красноярцев.

На 74 минуте не засчитали гол «Енисея», так-как игрок по мнению судьи Романа Галимова был в положнении вне игры, хотя повторы не подтвердили это, все было в рамках правил.

На 79 минуте странное решение принял Галимов, назначив в ворота красноярцев пенальти за снос в штрафной Фернандеса. То, что судья видел разыгранный спектакль Фернандеса, не обсуждается. Это не только безобразно, это разрушает и так слабый судейский корпус РПЛ и стимулирует к такому приему другие команды, ведь всем понятно, что безнаказанность развращает, в данном случае футболистов . Матч закончился со счетом 1:1.

Таким образом один из лидеров РПЛ за три тура набрал всего 2 очка, наверное, ЦСКА бережет силы для игр в Еврокубке.