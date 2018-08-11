Жерар Пике объявил о завершении карьеры в сборной Испании по футболу

В субботу, 11 августа, стало известно о том, что защитник футбольной команды "Барселона" Жерар Пике завершает свою карьеру в сборной Испании. Данную информацию предоставил сам 31-летний футболист.

Согласнр последним сообщениям, Пике неделю или две назад беседовал на данную тему с новым главным тренером испанской сборной Луисом Энрике. Как сообщает издание Diario AS, футболист заявил, что он долго думал и принял важное для себя решение покинуть команду.

Жерар Пике подчеркнул, что игра в сборной явлалась прекрасным этапом его профессиональной карьеры, однако теперь он намерен полностью сконцентрироваться на "Барселоне".