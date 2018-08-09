Российские паралимпийцы взяли призовые места на Чемпионате мира по велоспорту

Сборная России по паравелоспорту вернулась с Чемпионата мира с комплектом медалей. Соревнования проходили в итальянском городе Манияго со 2 по 5 августа. За победу в турнире боролись 343 спортсмена из 45 стран мира.

Участие в соревнованиях принимали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Чемпионом мира по паравелоспорту на шоссе стал Арслан Гильмутдинов из Удмуртии. В индивидуальной гонке в классе МС2 он завоевал золотую медаль, преодолев трассу за 18 минут 32, 79 секунд. «Одержать победу мне помогло моё трудолюбие. Я очень много тренировался, – признаётся спортсмен. – Прекрасно понимаю, что доля секунды решает всё. В первые 5 км я выиграл 1 секунду у канадского гонщинка, уже ближе к финишу мне удалось вырвать ещё 4». При этом спортсмен заявил, что подготовка к чемпионату мира была задолго до соревнований. «Я отрабатывал каждый метр, каждый поворот. Нужно не жалеть себя и отдаваться на все 100%, чтобы достичь результата», - сказал Гильмутдинов.

Сергей Пудов, Юлия Сибагатова и Светлана Мошкович завоевали по две серебряные медали. Ольга Цыбулевская – две бронзовые, а Сергей Устинов – одну. По общему медальному зачёту российская сборная заняла 11 место.

Подготовку и выступление паралимпийцев курировал Алексей Евгеньевич Чуносов. По мнению Заслуженного тренера РФ, участники соревнований показали хороший уровень подготовки. «Ребята показали отличный результат. 10 медалей – это достойное выступление команды». Чуносов также пообещал, что на следующем чемпионате сборная России завоюет еще больше золота.