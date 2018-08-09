Этери Тутберидзе лишилась еще одной фигуристки

После зимней Олимпиады в Пхенчхане подопечные начали буквально разбегаться от самого, пожалуй, титулованного тренера России по фигурному катанию – Этери Тутберидзе. От Этери Тутберидзе ушла еще одна фигуристка

Группу Этери Тутберидзе покинула фигуристка Наталья Хабибуллина. Спортсменке 13 лет, и она решила попробовать себя в парном катании.

«Ко мне перешла очень хорошая и отчаянная девочка - Наташа Хабибуллина. Впервые она появилась у меня на прошедших в Сочи сборах. Тогда же она и попробовала парное катание. Этери Георгиевна сама порекомендовала мне взять Наташу в свою группу», - сообщил новый наставник юной спортсменки Сергей Доброскоков.

Новый тренер поставил Наталью Хабибуллину в пару с 19-летним Иваном Бальченко и оценивает их пару как способную и технически хорошо оснащенную. Ближайшее выступление новой пары состоится на первом этапе Кубка России в Сызрани, сообщает «Газета.ру».