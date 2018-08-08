СМИ узнали размер зарплаты Смолова в случае его перехода в «Локомотив»

Футболист Федор Смолов в случае своего перехода в «Локомотив» будет получать ежегодно 3,1 млн евро. Об этом узнали СМИ.

«Спорт-Экспресс» пишет, что представители московского клуба ведут переговоры с «Краснодаром», за который Смолов выступает в настоящее время. По данным издания, высока вероятность того, что стороны быстро придут к взаимопониманию по поводу параметров сделки. Предполагается, что кубанская команда получит за своего нападающего 9 млн евро, которые могут быть разбиты на несколько траншей.

«Локомотив» намерен предложить Федору Смолову контракт на четыре года. Размер его годовой зарплаты в клубе должен составить 3,1 млн евро. Столько же игрок получает в «Краснодаре».