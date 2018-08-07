Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы

Россиянка Юлия Ефимова выиграла финальный заплыв на 200 метров брассом на объединённом чемпионате Европы по летним видам спорта. Ефимова завоевала золото с результатом 2 минуты 21,31 секунды.

Серебро завоевала испанская пловчиха Джессика Валь Монтеро (2.23,02), бронзу – британка Молли Реншоу (2.23,43). Чемпионат Европы по летним видам спорта проходит в в британском Глазго. Юлия Ефимова - трехкратный призер Олимпийских игр.

Пловчиха, капитан сборной России по плаванию Анастасия Фесикова завоевала золото, победив заплыве на 100 метров на спине.

Днем ранее Юлия Ефимова победила на дистанции 100 метров брассом. Блестяще выступил 18-летний Климент Колесников, добавив в копилку российской команды золото.