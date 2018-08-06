Спортсмены Израиля выступили против запрета на проведение соревнований в субботу
6 августа 2018, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]
Спортсмены и руководители федераций Израиля выступили против введенного недавно запрета на проведение состязаний в субботу. Об этом говорится в заметке, появившейся на страницах местной прессы.
Указ, в котором содержится данный запрет, был подписан на минувшей неделе, пишет Israelinfo. В материале, выложенном интернет-изданием, говорится, что спортивные федерации, проводящие соревнования в субботу, лишатся госфинансирования.
Отмечается, что новшество создает массу трудностей для волонтеров и судей, которые зачастую не могут принять участие в мероприятиях в будние дни. Спортсмены и главы федераций выступили против запрета. Руководитель израильского МОК Гили Люстиг направил гендиректору министерства спорта Йоси Шараби письмо, в котором говорится, что выпущенный ведомством указ ставит под удар всю олимпийскую систему страны.
Суббота (шабат) в иудаизме — седьмой день недели. Тора предписывает воздерживаться в субботу от работы.
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