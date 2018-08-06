Спортсмены Израиля выступили против запрета на проведение соревнований в субботу

Спортсмены и руководители федераций Израиля выступили против введенного недавно запрета на проведение состязаний в субботу. Об этом говорится в заметке, появившейся на страницах местной прессы.

Указ, в котором содержится данный запрет, был подписан на минувшей неделе, пишет Israelinfo. В материале, выложенном интернет-изданием, говорится, что спортивные федерации, проводящие соревнования в субботу, лишатся госфинансирования.

Отмечается, что новшество создает массу трудностей для волонтеров и судей, которые зачастую не могут принять участие в мероприятиях в будние дни. Спортсмены и главы федераций выступили против запрета. Руководитель израильского МОК Гили Люстиг направил гендиректору министерства спорта Йоси Шараби письмо, в котором говорится, что выпущенный ведомством указ ставит под удар всю олимпийскую систему страны.

Суббота (шабат) в иудаизме — седьмой день недели. Тора предписывает воздерживаться в субботу от работы.