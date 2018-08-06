Ольга Забелинская отказалась выступать за сборную России, выбрала Узбекистан

Призер Олимпиады-2012 и Олимпийских игр-2016 российская велосипедистка Ольга Забелинская, выступавшая за сборную России, подала заявление на смену спортивного гражданства в Международный союз велосипедистов. Российские биатлонистки переходят в команду Украины из-за конкуренции

Серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по велогонкам на шоссе Ольга Забелинская намерена выступать за сборную Узбекистана.

38-летняя велогонщица в настоящее время выступает за итальянскую профессиональную команду BePink. Она планирует выступать на Олимпиаде-2020 в Японии.

По словам самой велосипедистки, сейчас она находится в процессе перехода. Причины, по которым решила пойти на такой шаг, пока не называет.

Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый, комментируя решение Забелинской, заявил, что велосипедистке грозит двухлетний карантин, из-за которого она будет вынуждена пропустить Игры 2020 года. По его словам, сама спортсменка пока не обращалась в федерацию с официальным запросом.