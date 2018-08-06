Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поцеловал пловчиху Юлию Ефимову, завоевавшую "золото" на чемпионате Европы по плаванию. Российская пловчиха Юлия Ефимова спустя восемь лет стала чемпионкой Европы, победив на дистанции 100 метров брассом. Любовь Толкалина показала удивительное фото на речке

Россиянка показала результат 1 минута 05,53 секунды, но сама не очень довольна им. "Я не могу сказать, что очень довольна показанным временем, но есть удовлетворение от результата, поскольку единственной целью сегодня была победа", — цитирует Ефимову ТАСС.

Чемпионат Европы по плаванию проходит в шотландском городе Глазго. Ефимова выиграла у Руты Мейлутите из Литвы и у итальянской пловчихи Арианны Кастильони. У них соответственно второе и третье места.

После победы россиянка дала короткое интервью Дмитрию Губерниеву. Она поблагодарила всех болельщиков, за то что смотрят и болеют.

Публикация от Дмитрий Губерниев???? (@guberniev_dmitry)5 Авг 2018 в 9:33 PDT

Сборная России с десятью золотыми медалями уверенно лидирует в общекомандном зачете первого в истории объединенном первенстве Европы по летним видам спорта

Губерниев выложил в Инстаграм видеозапись шикарного выступления синхронистки Светланы Колесниченко.

Публикация от Дмитрий Губерниев???? (@guberniev_dmitry)6 Авг 2018 в 1:42 PDT

"Капитан сборной России по плаванию Анастасия Фесикова прокомментировала победу Климента Колесникова на 50 м на спине на чемпионате Европы. 18-летний Колесников установил на этой дистанции новый мировой рекорд", - рассказал Губерниев в соцсети "Вконтакте". По словам Насти,

"молодость, амбиции – вот сильные стороны" Климента. Он должен психологически справиться с этим взлетом. "Я думаю, он справится. Он такой ребенок! Мы на него смотрим, он вроде взрослый, но ребенок... Он на позитиве, у него нет никакого груза ответственности. Он еще всем покажет, Климент – молодец", – рассказала Анастасия.