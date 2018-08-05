ЦСКА - «Ростов» 0:1

В воскресенье, 5 августа, в рамках второго тура российской Премьер-лиги ЦСКА на своем стадионе сыграл с «Ростовом». Встреча прошла на «ВЭБ Арене». Судья Е.Турбин (Дмитров). Для ЦСКА начинается сложный период, в котором Виктору Гончаренко придется проявить весь свой тренерский талант и доказать общественности, что даже без звездных игроков команда может добиваться высоких целей.

В прошлом сезоне «Ростов» в выездных матчах с московскими командами не набрал ни одного очка, в позапрошлом - не одержал ни одной победы. Последний выигрыш в столице случился 12 мая 2016 года (над «Динамо» - 3:1). С того момента минуло уже больше двух лет.

Игра началась в равной борьбе, обе команды используют плотный прессинг по всему полю. Ростовчане играют забросами мяча в штрафную ЦСКА и на 7 минуте такая тактика приносит успех, Паршевлюк играет на опережение и головой забивает мяч в противоход движения Акинфеева 1:0 повели ростовчане. Инициатива у «Ростова», они поймали кураж и только ошибки в передачах мяча в заключительной стадии атак срывали их острые выпады.

ЦСКА тоже стали делать диагональные передачи в штрафную ростовчан, что позволило армейцам сдвинуть игру ближе к сопернику. Размытая схема игры у обеих команд похожи, и те и другие в жестком прессинге не дают развивать атаки, плотно встречают линии нападения. У ЦСКА игра не заладилась, чувствуется не сыгранность новых игроков, не получаются проходы к воротам, индивидуального мастерства и скорости движения не достаточно, чтобы пройти сыгранную годами оборону «Ростова», а издали армейцы не бьют,сегодня в их составе нет игроков способных взять игру на себя, повести новых и молодых игроков за собой как это делали раньше Вагнер Лав и Муса.

Опять приходится обратить внимание на судейство, явные нарушения правил не пресекаются, что приводит к потере управления игрой со стороны судьи. Команды к 29 минуте не могут наладить позиционную игру. На 34 минуте в штрафной ЦСКА защитник рукой отбил мяч за кромку поля, это видели все кроме главного и бокового судей. К 39 минуте в игре пошла грубость, как следствие порочного судейства. 1-й тайм завершился при счете 0:1.

Рисунок игры во втором тайме не изменился, позиционная игра у ЦСКА не получилась,а ростовчане играли на контратаках. Армейцы делают много поперечных передач, без обострения в атакующей линии. О зрелищности такого матча говорить не приходится. Похоже, что ростовчане к 75 минуте пытаются играть на удержание счета, атакуют малыми силами, а в защиту отходят почти всей командой, пробиться через редуты обороны «Ростова» у ЦСКА не получается, хотя во втором тайме они не слезают с ворот ростовчан, но все безадресно, беззубо, создается хаос у их ворот без завершающих ударов. Попытки атак довести до верного разрешения и спасти игру не приносят успеха. Матч закончился победой команды «Ростова», а армейцы так и не забив ни одного мяча в чемпионате ушли готовиться к следующей игре.