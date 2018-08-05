Блаттер рассказал о мошенничестве при выборе страны-хозяйки ЧМ

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер рассказал о жульничестве во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Об этом он написал в своей книге Ma Vérité.

Заявка Катара победила, так как была противозаконная негласная договоренность и политическое давление. Блаттер отметил, что члены исполнительного комитета вообще не смотрели подробные инспекционные отчеты о государствах, претендовавших на проведение ЧМ, сообщает «Советский спорт». Рекомендации о том, что Катар не в состоянии создать необходимые для мирового первенства условия, никого не интересовали. Давление на комиссию оказал бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, утверждает Блаттер.