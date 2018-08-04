«Локомотив» - «Спартак» 0:0

Встречу 2-го тура чемпионата России на стадионе «РЖД-Арена» г. Москва «Локомотив - «Спартак» судил матч Владимир Москалёв, г. Воронеж. Начало игры за «Спартаком», он больше атакует, остро бьет по воротам, активен Промес.

У «Локомотива» проблема с выходом из защиты в атаку, спартаковцы накрывали их попытки в штрафной «железнодорожников». К 22 минуте игра выровнялась и остановилась, если до этой минуты «Спартак» нанес 7 ударов по воротам, то «Локомотив» 0.

Игра переместилась в центр поля, без ворот и велась очень грубо, удары локтем по голове, по ногам, подкаты не в мяч , а в игрока, ну в общем как принято в РПЛ и виновато в этом судейство, такие вещи надо пресекать в корне, для этого существует регламент и арсенал наказаний. Игра жесткая, а порой жестокая и смотреть на это зрелище было грустно, а ведь на поле два лидера нашего чемпионата.

Тактический рисунок атак «Спартака» не просматривался, никаких заготовок, неожиданных поворотов игры показать не смогли. На 38 минуте Промес сделал передачу Зобнину, но техника подвела. Зе Луиш на 41 минуте пробил головой, но удар получился не сильный и Гилерме легко с ним справился. Сложно анализировать то, чего не было- это об игре. 1-й тайм 0:0.

Второй тайм начался атаками «Локомотива», Фарфан ворвался в штрафную, но его без нарушения остановили. Спартаковцы не хотят отдавать инициативу и стали прижимать . «железнодорожников» к воротам. К 51 минуте идут «качели», позиционные атаки перекатываются то в одну, то в другую сторону. Игра постепенно переходит в сумбурную, с массой потерь мяча обеими командами. Игроки выглядят усталыми, потому что идет фол за фолом, а судейство весьма спорное, видимо после такой игры лазареты команд пополнятся. На 70 минуте Гилерме спасает ворота после удара головой Зе Луиша и точной подачи Комбарова, пожалуй это самый острый момент всего матча.

Объяснения отсутствия игры у «Локомотива» тем, что они готовятся к игре в Лиге Чемпионов по меньшей мере странно. Матч закончился безрезультатно 0:0 и выявил очень много проблем во всех компонентах игры на глазах 42-х тысяч болельщиков.