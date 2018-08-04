«Зенит» -«Арсенал» 1:0

Первый тур не принес особой радости от увиденного футбола. После чемпионата мира Россия вернулась к своему внутреннему первенству, и сразу стала заметна пропасть в уровне игры. Встречу 2-го тура чемпионата России на стадионе «Крестовский» в Санкт- Петербурге «Зенит» - «Арсенал» судил Алексей Матюнин из Москвы.

Уже на 1-й минуте матча «Зенит» пошел в атаку, но Дзюба был под давлением двух защитниеов и пробил рядом со штангой. «Арсенал» повел жесткий прессинг по всему полю, на первых минутах и с их стороны было много грубости, удары по ногам, толчки в спину, но Матюнин на эти выпады игроков из Тулы не реагировал.

На протяжении всего 1-го тайма «Зенит» масссированно атаковал, На 19 минуте в прекрасной позиции оказался Шатов, но удар не получился, он банально промахнулся мимо мяча .Несколько раз опасно выходил на ворота Дзюба , но до точного удара дело не доходило. Туляки перешли в глухую оборону и здесь наших ребят подводили неточные передачи, с которыми « Арсенал» легко справлялся. На 21 минуте с углового удара Паредес закрутил мяч в ворота ,но Левашов с ним справился, На 23 минуте остро пробил Мак, но попал в ногу защитника.

К 24 минуте команды успокоились, у зенитовцев пошла игра в пас, но не хватало точной заключительной голевой передачи. Глубоко эшелонированную оборону можно вскрыть только бысторй и точной игрой в заключительной фазе атаки или ударом с дальней дистанции, но превратить игровое и численное превосходство в гол в 1-ом тайме не получилось. Правда и «Арсенал» в атаке вообще ничего не создал 0:0.

Второй тайм продолжился штурмом ворот футболистов из Тулы. На 53 минуте удар Шатова прошел в притирку со штангой и все -таки на 61 минуте Шатов со штрафного забивает гол 1:0 повели питерские. Удары по воротам туликов на 71,79 и82 минуте наносили попеременно , но с одинаковым результатом Нобоа, Набиуллин, Кузяев, а на 85 минуте Дриусси вышел один на один с Левашевым и попал ему прямо в руки. Матч с огромным преимуществом «Зенита» , но с большим количеством не реализованных моментов завершился победой петербуржцев со счетом 1:0