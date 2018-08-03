Челябинск

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Спорт 13+

Алексей Евченко выходит на ринг

3 августа 2018, 14:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Алексей Евченко выходит на ринг
Алексей Евченко

Алексей Евченко, 35-летний яркий и самобытный челябинский боксёр - профессионал, в полусредней весовой категории. Каждый свой бой он проводит в неизменно агрессивно-наступательной манере, что всегда вызывает уважение и восторг у взыскательной публики.

Биография Алексея Евченко, под стать его же, бескомпромиссной манере боя. Начинал свою бойцовскую карьеру он в кикбоксинге, победитель и призёр турниров национального и международного значения, чемпион мира среди юниоров в разделе фулл-контакт. Дважды становился чемпионом России по кикбоксингу, удостоен почётного звания «Мастер спорта России международного класса»

Начиная с 2006 года, боксирует на профессиональном ринге, двукратный чемпион России в первом полусреднем весе, в разное время владел титулами чемпиона Европы по версии WBO, чемпиона PABA, чемпиона EBU-EE.

Седьмого сентября в Челябинске на арене ледового дворца «Трактор» Алексей Евченко намерен встретиться и победить в поединке с не менее опытным, и, несомненно, талантливым профессиональным боксером Дмитрием Михайленко. Обладающим, так же как и Евченко хорошими волевыми и физическими данными. И этот бой, бесспорно, пройдет на «встречных курсах».

Дмитрий Михайленко имеет богатейший опыт в любительском олимпийском боксе, где провел 311 боев, из них 264 закончил победой. Побеждал и становился призером на турнирах национального и международного уровня. Летом 2009 года Михайленко заключил контракт с промоутером Алексеем Титовым, и дебютировал на профессиональном уровне. Где в дальнейшем завоевал Чемпионские титулы: WBO European welterweight title (2012г.); WBA-NABA welterweight title (2015г.); USBA welterweight title (2016г.) и interim WBC Silver welterweight title (2016г.). Все знающие Дмитрия специалисты сходятся в одном, что как соперник на ринге он далеко не подарок

Команда Алексея Евченко

Поединок с Дмитрием Михайленко для Алексея Евченко принципиально важен еще и потому, что в последнем бою во двореце спорта в Porte-de-Versailles в Париже в поединке с сильным 28-летним французом марокканского происхождения Ахмедом Эль Мусауи раздельным решением судей в тяжелом и достаточно равном бою победу отдали хозяину ринга. Хотя далеко не все признали это решение правильным.

 

Тренер челябинского боксера Сергей Новиков не скрывает, что для его воспитанника Алексея Евченко бой с Дмитрием Михайленко, означает новую ступень в успешной карьере боксера профессионала. Потому, что с каждым боем Алексей пользуется все большим спросом в своей весовой категории. При хорошем физическом здоровье и необычайной целеустремленности Алексей Евченко еще не достиг, конечно же, предела своих возможностей…

Алексей Евченко и Сергей Новиков

- У самых сильных боксеров – чемпионов, в этой необычайно конкурентной весовой категории, под которых и строят наиболее престижные бои - Алексей Евченко сегодня считается достойным оппонентом. А сам Алексей и его тренер, таким образом, рассчитывают выйти на перспективные титульные бои с самыми сильными соперниками. И, конечно же, победить их. Заработав при этом и деньги и славу.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

КЕ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Алексей Евченко выходит на ринг

Алексей Евченко выходит на ринг 14:18

Алексей Евченко, 35-летний яркий и самобытный челябинский боксёр - профессионал, в полусредней весовой категории. Каждый свой бой он проводит в неизменно агрессивно-наступательной манере, что всегда вызывает уважение и восторг у взыскательной публики. >>
Жены террористов не могут вернуться в Россию

Жены террористов не могут вернуться в Россию 12:06

Раньше многие жены террористов уезжали за мужьями в Исламское государство, понимая, что обрекают себя на рабство, многоженство и верную смерть. В условиях военных действий росли их дети. Родственники пытались разыскать их и вернуть, но в большинстве случаев это было невозможно. >>

Зачистки в отрасли грузовых перевозок приведут к «обелению» рынка 08:48

Налоговые службы обрушились на грузоперевозчиков. Проверки прошли в крупных компаниях – вначале в «Глобал Логистик Транспорт», в марте – в РАТЭК, а в июле ФНС заглянула в отчетности «ЛидерТранс». По итогам 2016 г. чистая прибыль «ЛидерТранс» составила 3,5 млн руб. при выручке в 1,4 млрд руб. Подозрительно низкую чистую прибыль – по сравнению с выручкой – заметили и у РАТЭК. >>

Борис Дубровский предложил проводить Всероссийский день поля на Урале 02.08 14:52

Сегодня, 2 августа, глава Южного Урала Борис Дубровский открыл сельскохозяйственную выставку, куда приехали представить свои лучшие технологии, технику и товары более ста производителей. Он предложил проводить это мероприятие на Урале на постоянной основе. >>

Чистая прибыль компании Tele2 во 2 квартале достигла 1 миллиарда рублей 02.08 11:55

Оператор мобильной связи Tele2 отчитался по прибыли за 2 квартал 2018 года. Оказалось, что доходы компании продолжают расти, а чистая прибыль дошла до 1 миллиарда рублей. >>

Участники слёта Всероссийского общества инвалидов УрФО стали пиарщиками 02.08 09:28

На Южном Урале завершился VIII Межрегиональный слёт молодёжного актива Всероссийского общества инвалидов Уральского федерального округа. Его посетили более сотни участников из Челябинской, Тюменской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. В этом году проект посвящён 30-летию Всероссийского общества инвалидов. >>

//Новости МирТесен



Квитанции за электричество южноуральцы получат до 10 августа 02.08 08:09

Специалисты ОАО «МРСК Урала» рассказали, что до 10 августа все южноуральцы получат квитанции по оплате электроэнергии. Сейчас ведется формирование счетов за июль текущего года. Юрлица получат квитки до 15 августа. >>

Магнитогорские спасатели вытащили обессилевшего малыша из воды 02.08 07:49

Ребенка унесло волнами на надувном матрасе на озере Мулдаккуль в десяти километрах от Магнитогорска. Несмотря на то, что это уже территория Башкирии, спасатели взяли вызов и отправились на поиски. При обследовании акватории они наткнулись на абсолютно пустой матрас. >>

На Южном Урале бесплатно раздадут землю: новый список участников 01.08 15:42

Вчера, 31 июля, правительство Южного Урала утвердило новый перечень категорий жителей, которые имеют право на бесплатное получение земель в регионе. На них можно будет строить как частные, так и многоквартирные дома. Эти документы были разработаны по поручению главы региона Бориса Дубровского. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

Началась подготовка кубку Губернатора Челябинской области по хоккею 01.08 15:41

В шестом традиционном предсезонном турнире Кубке Губернатора Челябинской области с 14 по 18 августа примут участие команды «Трактор», «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа) и «Авангард» (Омская область). >>

В Челябинске пройдет восьмой ИТ-форум 31.07 14:17

На восьмой по счету ИТ-форум в Челябинск прибудут больше тысячи экспертов отрасли со всей страны. Мероприятие намечено на 23-24 августа. >>

Абоненты Tele2 ставят колл-центру компании максимальный балл 31.07 12:59

Более 95 процентов ставят колл-центу оператора сотовой связи Tele2 максимальный балл. Об этом сообщила глава контактного центра Tele2 в Челябинске Наталья Яшина, рассказывая о реализации стратегии "Другие правила". >>

//Новости Redtram

Приглашаем вас на семинар "Будущее современного ритейла" в Челябинске

Приглашаем вас на семинар "Будущее современного ритейла" в Челябинске 31.07 11:25

Компания InSales в этом году запускает цикл семинаров "Будущее современного ритейла", в рамках которых мы с вами вместе разберемся во всех тонкостях электронной торговли, найдем все подводные камни, поговорим о нюансах и новшествах в законодательстве и многом другом. >>
Владимир Бурматов вошел в состав комиссии по развитию ТЭК

Владимир Бурматов вошел в состав комиссии по развитию ТЭК 31.07 11:16

Владимир Путин произвел ротацию состава Комиссии по развитию ТЭК. В нее вошел депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов, который выступает председателем профильного комитета Госдумы по экологии. >>

Южный Урал стал одним из трех лучших экспортеров 31.07 10:57

Экономисты подсчитали, что в 2017 году Южный Урал стал одним из трех лучших экспотреров несырьевого и неэнергетического товара сразу в пять стран. >>

//Новости ADWILE

Борис Дубровский выразил соболезнования родным и близким Бориса Тренина 30.07 18:18

Губернатор и Правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования и искреннее сочувствие родным, близким и друзьям ушедшего из жизни Тренина Бориса Георгиевича. >>

Бизнесмены Южного Урала могут получить микрозайм до 3 миллионов рублей 30.07 14:21

В МФЦ "Территория Бизнеса", который был открыт благодаря инициативе главы региона Бориса Дубровского, вырос максимальный размер микрозайма. >>

Клиенты Челиндбанка могут оплачивать покупки с помощью Google Pay и Samsung Pay 30.07 13:06

С помощью Google Pay и Samsung Pay легко совершать покупки в магазинах, интернете, различных платежных сервисах. >>

Южный Урал стал 15-м среди регионов с наименьшими долгами 27.07 13:10

Южный Урал занял 15 место рейтинга регионов, которых самый маленький государственный долг. «Соседями» по списку стали Башкирия (14 место). >>
Еманжелинску подарят на день города детскую площадку

Еманжелинску подарят на день города детскую площадку 27.07 10:11

Благодаря работе программ «Комфортная городская среда» и «Реальные дела» в Еманжелинске отремонтируют четыре двора и установят большую детскую игровую площадку. Все работы будут выполнены в аккурат ко Дню города, который еманжелинцы празднуют 25 августа. >>
Глава Металлургического района поздравил жителей с Днем торговли

Глава Металлургического района поздравил жителей с Днем торговли 27.07 08:26

Глава Металлургического района Сергей Кочетков поздравил жителей Челябинска с Днем торговли. >>

//Новости партнеров

В Златоусте открылся новый дополнительный офис ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 27.07 08:23

Новое подразделение Банка расположилось по адресу: г.Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3 мкрн., д.2. Дополнительный офис приступил к работе 26 июля 2018 года. Обслуживаться в нем смогут как физические, так и юридические лица. >>
Выпускник Детского фонда "Андрюша" принят в театр "Табакерка"

Выпускник Детского фонда "Андрюша" принят в театр "Табакерка" 26.07 13:18

Выпускник Детского фонда "Андрюша" Павел Чернышев из Троицка официально принят в штат Театра Олега Табакова в Москве. Незадолго до закрытия сезона новый художественный руководитель знаменитой "Табакерки" Владимир Машков представил труппе трёх "новобранцев" - выпускников театральной школы Олега Табакова. Ребята прошли серьезный отбор из 3-х этапов, в котором участвовало 50 "курсантов". >>

В борьбе за детские души: саентологи потребовали закрыть газету "ЮП" 26.07 11:55

На сайте газеты "Южноуральская панорама" было размещено интервью с КМН, врачом психиатром-наркологом Николаем Каклюгиным. В нем он дал рекомендации, как оградить подрастающее поколение от вереницы различных псевдорелигиозных и псевдонаучных движений, в том числе и в интернете. >>

Челябинские каратисты покорили Казбек 26.07 10:32

Тренер челябинской спортшколы «Конас» олимпийского резерва по каратэ, Константин Царьков с группой родителей своих юных спортсменов совершил восхождение на ледяной пятитысячник Кавказа пик Казбек. >>

Бизнес-мероприятия с Китаем расписали на год вперед 26.07 10:22

После успешной конференции, которая прошла недавно в Челябинске с представителями бизнесменов из китайской провинции Хэйлунцзян, стороны подготовили план мероприятий на год вперед. >>

В Челябинске появится седьмой кассационный суд 26.07 09:57

Пермь и Екатеринбург были претендентами на открытие в их городах кассационного суда. Однако благодаря большим возможностям главы Южного Урала Бориса Дубровского удалось отстоять Челябинск. >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры