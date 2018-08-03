Алексей Евченко выходит на ринг

Алексей Евченко, 35-летний яркий и самобытный челябинский боксёр - профессионал, в полусредней весовой категории. Каждый свой бой он проводит в неизменно агрессивно-наступательной манере, что всегда вызывает уважение и восторг у взыскательной публики.

Биография Алексея Евченко, под стать его же, бескомпромиссной манере боя. Начинал свою бойцовскую карьеру он в кикбоксинге, победитель и призёр турниров национального и международного значения, чемпион мира среди юниоров в разделе фулл-контакт. Дважды становился чемпионом России по кикбоксингу, удостоен почётного звания «Мастер спорта России международного класса»









Начиная с 2006 года, боксирует на профессиональном ринге, двукратный чемпион России в первом полусреднем весе, в разное время владел титулами чемпиона Европы по версии WBO, чемпиона PABA, чемпиона EBU-EE.

Седьмого сентября в Челябинске на арене ледового дворца «Трактор» Алексей Евченко намерен встретиться и победить в поединке с не менее опытным, и, несомненно, талантливым профессиональным боксером Дмитрием Михайленко. Обладающим, так же как и Евченко хорошими волевыми и физическими данными. И этот бой, бесспорно, пройдет на «встречных курсах».

Дмитрий Михайленко имеет богатейший опыт в любительском олимпийском боксе, где провел 311 боев, из них 264 закончил победой. Побеждал и становился призером на турнирах национального и международного уровня. Летом 2009 года Михайленко заключил контракт с промоутером Алексеем Титовым, и дебютировал на профессиональном уровне. Где в дальнейшем завоевал Чемпионские титулы: WBO European welterweight title (2012г.); WBA-NABA welterweight title (2015г.); USBA welterweight title (2016г.) и interim WBC Silver welterweight title (2016г.). Все знающие Дмитрия специалисты сходятся в одном, что как соперник на ринге он далеко не подарок









Команда Алексея Евченко

Поединок с Дмитрием Михайленко для Алексея Евченко принципиально важен еще и потому, что в последнем бою во двореце спорта в Porte-de-Versailles в Париже в поединке с сильным 28-летним французом марокканского происхождения Ахмедом Эль Мусауи раздельным решением судей в тяжелом и достаточно равном бою победу отдали хозяину ринга. Хотя далеко не все признали это решение правильным.

Тренер челябинского боксера Сергей Новиков не скрывает, что для его воспитанника Алексея Евченко бой с Дмитрием Михайленко, означает новую ступень в успешной карьере боксера профессионала. Потому, что с каждым боем Алексей пользуется все большим спросом в своей весовой категории. При хорошем физическом здоровье и необычайной целеустремленности Алексей Евченко еще не достиг, конечно же, предела своих возможностей…









Алексей Евченко и Сергей Новиков

- У самых сильных боксеров – чемпионов, в этой необычайно конкурентной весовой категории, под которых и строят наиболее престижные бои - Алексей Евченко сегодня считается достойным оппонентом. А сам Алексей и его тренер, таким образом, рассчитывают выйти на перспективные титульные бои с самыми сильными соперниками. И, конечно же, победить их. Заработав при этом и деньги и славу.